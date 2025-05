Estupro no Morro do Moreno: um absurdo que expõe a falta segurança no local

Morro do Moreno. Crédito: Carlos Alberto Silva

A descrição do estupro de uma turista portuguesa no último dia 21 no Morro do Moreno, em Vila Velha, é estarrecedora, sobretudo por ter ocorrido em um dos pontos de visitação mais conhecidos do Espírito Santo. A mulher foi vítima da violência sexual enquanto passava mal e aguardava, perto da trilha, o pai e o sogro, que desceram para buscar o carro para levá-la ao hospital.

Nos últimos anos, principalmente com o anúncio do projeto que contempla mirantes, bondinho e cafeteria no local, o Morro do Moreno ganhou mais holofotes e passou a atrair ainda mais visitantes. O passeio entrou para o cotidiano dos moradores da Grande Vitória, e o Morro do Moreno se prepara para se tornar um ponto turístico mais estruturado. Isso é excelente. Mas, para dar certo, é preciso garantir segurança a quem visita, do contrário, as pessoas tendem a abandonar regiões que consideram perigosas.

Um dos cenários mais bonitos da Grande Vitória já foi cena de crime, como o assassinato do inspetor penitenciário durante uma tentativa de assalto no topo do morro, em 2021. Em 2023, uma série de roubos assustou quem transitava pela região, e dois homens acabaram presos, suspeitos de praticarem os crimes. Vez ou outra, são registradas ocorrências por ali. Mas o caso de estupro eleva o nível da violência, sob o risco de afastar os visitantes, principalmente as mulheres.

É preciso destacar, contudo, a eficiência das investigações do Departamento de Investigações Criminais (Deic) nesse caso. Câmeras de videomonitoramento da região ajudaram a identificar o suspeito, que foi preso nesta segunda-feira (26), em Cariacica. As imagens dele foram submetidas ao sistema de reconhecimento facial do Cerco Inteligente, que mapeou os locais por onde ele circulou nos últimos dias. Acabou sendo encontrado.

O videomonitoramento é um diferencial no combate a esses crimes, mas não pode faltar um patrulhamento mais efetivo, até mesmo na trilha. Um crime tão brutal quanto um estupro deve servir de alerta para as autoridades e não pode se repetir. Os frequentadores do Morro do Moreno merecem ter mais segurança.

