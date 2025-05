Bebês reborn: leis estão sendo criadas para problemas que não existem

Fica até difícil de entender e de explicar esta verdadeira epidemia de projetos de lei em todo o país para dar conta de demandas relacionadas aos chamados bebês reborn. Um assunto que viralizou, estourou a bolha e virou tema de conversa: todo mundo tem seu pitaco a dar sobre os adultos — sobretudo mulheres — que, como mostram vídeos do Instagram e do TikTok, tratariam esses bonecos hiper-realistas como filhos e filhas. Até que uma jovem de Minas Gerais viralizou, no fim de abril, ao levar seu bebê reborn ao hospital. O que pareceu um absurdo logo teve uma explicação: tratava-se de uma influenciadora dessa comunidade de bebês reborn, chamada Yasmim Becker, com mais de 100 mil seguidores, que simulou a situação como uma brincadeira para o seu público. Mas a repercussão tem sido levada a sério, a ponto de mobilizar vereadores e deputados estaduais e federais, inclusive no Espírito Santo, na apresentação de projetos de lei para enfrentar problemas que na prática não existem.

Esse efeito dominó nos parlamentos, surfando na onda da polêmica do momento, acaba sendo um sintoma da baixa qualidade propositiva dos legisladores. O apelo midiático fala mais alto do que as urgências do país, que não são poucas. Tempo, energia e recursos públicos são perdidos com a irrelevância, em demandas que estão a léguas das prioridades da população, só porque as redes sociais estão falando nisso, enquanto o Brasil espera que seus parlamentares enfrentem seus problemas reais.