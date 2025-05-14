Presídios do ES: procedimentos de segurança afinados evitam tragédias

Em todas as movimentações de presos registradas, nenhuma delas com sucesso, ficou patente que os procedimentos de segurança, com treinamentos e protocolos bem definidos, são fundamentais para evitar mortes e fugas no ambiente carcerário.

Na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 (PEVV 1) um detento também tentou pegar a arma de um policial penal durante um procedimento interno realizado por cinco servidores. Foi necessário efetuar disparos para paralisá-lo, após o interno receber ordem para voltar ao seu lugar e não cumpri-la.

Nos presídios, a Polícia Penal depende de protocolos e procedimentos internos, que precisam ser constantemente aprimorados e revisados para dar conta da tarefa árdua de monitoramento da população carcerária. De acordo com dados divulgados pela colunista em fevereiro, são 2.131 agentes nessa função. Falhas individuais ou estruturais são evitadas com organização e governança, diretrizes que precisam acompanhar também os aprovados em concurso que estão entrando no sistema. É assim que, quando as coisas podem estar prestes a sair do controle, a reação seja rápida e eficiente para conter os presos.