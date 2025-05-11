Preso faz policiais penais reféns em tentativa de fuga de presídio no ES

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Durante atendimento médico na noite deste sábado (10), um preso conseguiu tomar as armas da equipe de escolta e fazer dois policiais penais reféns. Na sequência ele tentou utilizar a situação para fugir do Complexo Penitenciário de Viana, chegou a caminhar pelas ruas internas por quase 500 metros, até ser ferido a tiro e detido após um dos policiais reagir.

A história começa na Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV V), no Complexo de Xuri. Por volta das 21 horas, o preso Romário Nogueira dos Santos pediu atendimento médico com o argumento de que estava debilitado e vomitando sangue.

Ele foi levado para a Unidade de Saúde do Sistema Prisional (USSP), localizada em Viana, onde chegou desmaiado. Estava sem algemas e assim permaneceu, a pedido da equipe de saúde, para que pudesse receber a medicação na veia.

Durante o atendimento, e com ele já acordado, o detento foi movido de uma maca para uma cadeira de rodas. Foi durante esta fase que ele conseguiu se levantar e aplicar um golpe denominado ‘mata-leão’ no policial.

O boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil relata que os dois entraram em luta no chão, momento em que Romário conseguiu retirar a arma da cintura do policial e fazer disparos para o alto, dentro da unidade de saúde.

Com a arma apontada para a cabeça do policial, ele conseguiu fazer com que um segundo policial também entregasse a arma. Com os dois como reféns, tentou sair pela portaria principal do Complexo de Viana, e chegou a caminhar por cerca de 500 metros, quando se deparou com uma viatura com a equipe da Diretoria de Escolta e Recaptura Policial (DERP).

Ele mudou o rumo em direção ao interior da unidade, tentando alcançar uma região de mata que fica no entorno. Durante a caminhada houve uma tentativa de negociação para liberação dos reféns.

No processo, um dos policiais que estava refém conseguiu reagir, tentando tomar a arma do presidiário. Momento em que a equipe da DERP fez o disparo que atingiu a perna do preso. Ele caiu, foi detido e socorrido para um hospital estadual, sob escolta da Polícia Penal. Passou por uma cirurgia e está estável, segundo informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável pela administração das unidades prisionais.

Romário já acumula outras fugas de presídio e responde por uma pena elevada por crimes de latrocínio - roubo seguido de morte, além do envolvimento no tráfico de drogas e associação e comercialização de armas.