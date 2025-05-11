Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luta e tiros

Preso faz policiais penais reféns em tentativa de fuga de presídio no ES

A confusão ocorreu no Complexo Penitenciário de Viana neste sábado (10),  para onde o detento foi levado para receber atendimento médico

Públicado em 

11 mai 2025 às 10:49
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Presídio
Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly
Durante atendimento médico na noite deste sábado (10), um preso conseguiu tomar as armas da equipe de escolta e fazer dois policiais penais reféns. Na sequência ele tentou utilizar a situação para fugir do Complexo Penitenciário de Viana, chegou a caminhar pelas ruas internas por quase 500 metros, até ser ferido a tiro e detido após um dos policiais reagir.
A história começa na Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV V), no Complexo de Xuri. Por volta das 21 horas, o preso Romário Nogueira dos Santos pediu atendimento médico com o argumento de que estava debilitado e vomitando sangue.
Ele foi levado para a Unidade de Saúde do Sistema Prisional (USSP), localizada em Viana, onde chegou desmaiado. Estava sem algemas e assim permaneceu, a pedido da equipe de saúde, para que pudesse receber a medicação na veia.
Durante o atendimento, e com ele já acordado, o detento foi movido de uma maca para uma cadeira de rodas. Foi durante esta fase que ele conseguiu se levantar e aplicar um golpe denominado ‘mata-leão’ no policial.
O boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil  relata que os dois entraram em luta no chão, momento em que Romário conseguiu retirar a arma da cintura do policial e fazer disparos para o alto, dentro da unidade de saúde.
Com a arma apontada para a cabeça do policial, ele conseguiu fazer com que um segundo policial também entregasse a arma. Com os dois como reféns, tentou sair pela portaria principal do Complexo de Viana, e chegou a caminhar por cerca de 500 metros, quando se deparou com uma viatura com a equipe da Diretoria de Escolta e Recaptura Policial (DERP).
Ele mudou o rumo em direção ao interior da unidade, tentando alcançar uma região de mata que fica no entorno. Durante a caminhada houve uma tentativa de negociação para liberação dos reféns.
No processo, um dos policiais que estava refém conseguiu reagir, tentando tomar a arma do presidiário. Momento em que a equipe da DERP fez o disparo que atingiu a perna do preso. Ele caiu, foi detido e socorrido para um hospital estadual, sob escolta da Polícia Penal. Passou por uma cirurgia e está estável, segundo informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável pela administração das unidades prisionais.
Romário já acumula outras fugas de presídio e responde por uma pena elevada por crimes de latrocínio - roubo seguido de morte, além do envolvimento no tráfico de drogas e associação e comercialização de armas.

Atualização

11/05/2025 - 8:08
O texto foi atualizado com as informações enviadas pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

LEIA MAIS COLUNAS DE VILMARA FERNANDES

Condenado a 27 anos de prisão por matar homem em fila no ES

Justiça aceita denúncia contra mãe e madrasta por morte de menina no ES

As 16 cidades do ES com registros de acidentes aéreos na última década

Nova mudança em processo de juiz denunciado por morte de colega no ES

A operação que revelou a caixa-preta de grupo criminoso do ES

Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

Tópicos Relacionados

Sejus Preso Penitenciária Polícia Penal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Igreja promove campanha de doação de sangue em Vila Velha
Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados