As 16 cidades do ES com registros de acidentes aéreos na última década

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

Foram registrados no Espírito Santo 114 acidentes com aeronaves, alguns deles graves e que resultaram em sete mortes na última década. Os casos aconteceram em 16 cidades, envolveram aviões, helicópteros, entre outros equipamentos, e foram motivados em sua maioria por mau funcionamento de componentes ou do motor e por colisão com pássaros.



O levantamento é da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), por meio do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer), e considerou o período de 2015 ao início de abril deste ano. Confira os locais:

No período do levantamento também aconteceu um acidente com o ex-governador Paulo Hartung, que viajava com a primeira-dama, Cristina Gomes, em um helicóptero da Polícia Militar do Espírito Santo. A aeronave caiu após bater em uma trave móvel que estava posicionada no meio do gramado de um campo de futebol, em uma fazenda de Domingos Martins, na Região Serrana do Estado.

Aeronaves e motivos

Segundo a pesquisa da Anac, no Espírito Santo a maior parte dos acidentes foram com aviões (80) e helicópteros (24). As falhas e o mau funcionamento de componentes ou do motor foram responsáveis por 43% dos casos, enquanto as colisões com aves por 25%.

As situações envolvendo os pássaros vem sendo alvo de um trabalho realizado no Aeroporto de Vitória, onde o problema é mais frequente. O terminal começou a utilizar falcoaria para afugentá-los, o que ajudou a reduzir o número de incidentes.

Entre outros fatores que contribuíram para os acidentes, segundo o levantamento, estão questões como julgamento do piloto, aplicação de comandos e manutenção da aeronave. Além de aspectos que envolvem o poder decisório, atitude, percepção e atenção.

O Brasil contabilizou no período da pesquisa 8.654 acidentes aéreos, ficando o Espírito Santo com a 16ª posição entre os estados com mais casos.

