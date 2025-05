Operação prende criminoso que ordenou ataques a ônibus e tiroteios no ES

Operação Redentor. Crédito: MPES

Outra ação que também estaria vinculada a Alan, que mantém ligações com o PCV, é um tiroteio que assustou moradores de Vitória na madrugada de 18 de março. Segundo os relatos, os disparos teriam ocorrido nas regiões de Jesus de Nazareth e Morro da Garrafa. Moradores de bairros vizinhos — Praia do Suá, Enseada do Suá e Bento Ferreira — também relataram terem ouvido o barulho dos disparos. Resultado dos conflitos entre os criminosos de Jesus de Nazaré e Morro da Garrafa.

Alan estava foragido desde 2023, porém mantinha o controle do tráfico na região. Ele estava na lista dos criminosos mais procurados do Estado. Foi detido na sexta-feira (25) antes da deflagração da fase ostensiva da Operação “Redentor”, após a identificação de sua localização. O trabalho foi realizado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-Central), com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e da PMES.

Na ocasião, só com os ônibus, a GVBus — sindicato das empresas de ônibus — estimou o prejuízo em R$ 77,6 milhões.

No dia 20 de março já havia ocorrido outro confronto em frente ao Hortomercado, na Praia do Suá, que também resultou em apedrejamento e tentativa de incêndio a um ônibus. Guarda Municipal informou, na ocasião, que os criminosos fugiram para o bairro Jesus de Nazareth.

Alan Reis dos Santos. Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Investigação

Segundo o MPES, a investigação foi instaurada pelo Gaeco com o objetivo de identificar as ações delituosas de integrantes do Primeiro Comando de Vitória (PCV), com sede no Bairro da Penha, em Vitória.

Em nota é informado que eles “estão agindo de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes, em especial o tráfico de entorpecentes e crimes conexos, notadamente na região do Bairro Jesus de Nazareth”.

A deflagração da operação teve por objetivo o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão no município de Vitória, em cumprimento de decisão judicial da 5ª Vara Criminal da Capital.

Os trabalhos da parte ostensiva contaram com a participação de Policiais Militares do Batalhão de Missões Especiais (BME), 1º Batalhão e militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, que atuaram nas buscas e apreensões de objetos.

