Oto Carneiro, de 49 anos, e Breno Guglielmi, de 62 anos, morreram após acidente aéreo em Vargem Alta Crédito: Arquivo Pessoal

Naquele dia, o empresário Oto Carneiro Silvestre esteve na Vitória Stone Fair e voltava de helicóptero para o sítio da família, próximo ao local do acidente. As vítimas morreram no local.

A equipe do Cenipa procura peças da aeronave que estão espalhadas pela região de Vargem Alta Crédito: Thomaz Albano

Um ano após o trágico acidente aéreo, as causas do acidente ainda seguem sem conclusão. De acordo com Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), o caso envolvendo a aeronave de matrícula PR-PLF segue em investigação.

No relatório preliminar divulgado no site da Cenipa, o órgão diz que a aeronave decolou de um heliponto da Serra com destino ao aeródromo de Cachoeiro de Itapemirim para realizar um voo privado, com um tripulante e um passageiro a bordo. Durante a aproximação para uma área de pouso eventual em Vargem Alta, a aeronave colidiu com fio de rede elétrica, vindo a se chocar contra o solo.

Your browser does not support the audio element. Após 1 ano, queda de helicóptero com mortes no ES ainda é investigada

Ainda segundo a Cenipa, as investigações realizadas não buscam o estabelecimento de culpa ou responsabilidade, mas elaboram hipóteses que permitem entender as circunstâncias e evitem novos acidentes.

Junto à apuração da Cenipa, segundo a Polícia Civil , o acidente também segue sob investigação da delegacia de Polícia de Vargem Alta. Procurada pela reportagem para mais detalhes do inquérito, a corporação disse que para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

O helicóptero era um Robinson Helicopter, modelo R44 II, fabricado em 2011. O número máximo permitido de passageiros, segundo o site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), é de três pessoas. O registro da aeronave era para serviços privados.

Sobre as vítimas

Segundo familiares, o empresário Oto Carneiro Silvestre era natural de Santo Antônio de Pádua (RJ). Ele era proprietário da Maq Stone, empresa situada em Cachoeiro de Itapemirim. Ele deixou esposa e dois filhos, de 25 e 26 anos.