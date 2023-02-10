Piloto morto em queda de helicóptero trabalhava pela 1ª vez no ES, diz genro

Oto Carneiro, de 49 anos, e Breno Guglielmi, de 62 anos, morreram após acidente aéreo em Vargem Alta Crédito: Arquivo Pessoal

A Gazeta. Além do piloto, o empresário Oto Carneiro Silvestre, do ramo de rochas ornamentais, também morreu na queda da aeronave. Morto na quinta-feira (09) em um acidente aéreo na cidade de Vargem Alta, na região Serrana do Estado , o piloto que conduzia o helicóptero foi identificado como Breno Guglielmi, de 62 anos. A informação foi confirmada pelo genro Rafael Oliveira paraAlém do piloto, o empresário Oto Carneiro Silvestre, do ramo de rochas ornamentais, também morreu na queda da aeronave.

De acordo com Rafael, o piloto morava na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e trabalhava pela primeira vez em terras capixabas. O profissional atuava no ramo há mais de 10 anos.

O genro afirmou ainda que Breno e Oto eram amigos de longa data e fizeram uma parceria de trabalho recentemente. Breno deixa quatro filhos, além de seis netos. "Ele pilotava esse helicóptero há pelo menos uns cinco anos. Foi para o Espírito Santo contratado pelo Oto, especificamente para essa viagem", destacou.

Breno Guglielmi, de 63 anos, foi uma das vítimas de acidente aéreo Crédito: Arquivo Pessoal

Advogado afirma que piloto era experiente

Salatiel Pizelli, advogado da família e amigo do piloto, conversou com o g1 ES sobre a morte de Breno. De acordo com ele, o piloto era um profissional muito experiente. "Para a família foi muito duro. Recebemos a notícia bem chocados. Breno era uma pessoa muita querida. Todo mundo amava ele", disse.

"Quando a gente se encontrava com outros pilotos, eles pediam bênção ao Breno. Alguns comandantes que faziam manobras bem radicais falavam que o Breno era o melhor piloto do Rio. Era muito experiente, muito cuidadoso. Cerca de 15 anos como piloto. Voava de parapente, fazia rapel. Ele dava aula de meteorologia e conhecia bem o tempo. Era muito prudente" Salatiel Pizelli - Advogado

Salatiel também falou sobre a liberação do corpo do piloto: "Eu estou em Cachoeiro e fazendo o procedimento de liberação do corpo. A gente veio hoje (sexta-feira, 10) de manhã bem cedinho. Estou vendo essa parte de liberação do corpo, tudo direitinho. Uma médica já liberou, mas estou aguardando outra liberação. O pessoal da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) já veio do Rio e já contataram a gente. Até o final da noite, devem liberar", destacou.

Após a liberação, o corpo do piloto será levado para ser sepultado em Petrópolis, onde ele morava.

O acidente

Duas pessoas morreram após um helicóptero cair em um sítio na zona rural da localidade Vargem Grande, em Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo, por volta das 18h30 desta quinta-feira (9).

De acordo com as informações iniciais do atendimento do Corpo de Bombeiros, a aeronave teria colidido com fios de alta tensão e caído na propriedade. O helicóptero transportava piloto e passageiro, que voltavam da Vitória Stone Fair, feira destinada ao mercado de rochas ornamentais realizada no Parque de Exposições, em Carapina, na Serra.

Helicóptero caiu na zona rural de Vargem Alta Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma das vítimas foi identificada como Oto Carneiro Silvestre, proprietário da Maq Stone, empresa situada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.