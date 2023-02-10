Feira de rochas é mantida após morte de empresário em acidente aéreo no ES

Vitória Stone Fair está acontecendo desde a última terça-feira (7) Crédito: Reprodução | Vitória Stone Fair

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o presidente do Sindirochas, Ed Martins André, confirmou que a programação da feira está mantida. "Em respeito aos visitantes e às pessoas que vieram de fora, nós não podemos paralisar o evento, mas estamos analisando fazer uma homenagem. É uma situação muito triste", declarou.

Ele também contou que, antes do acidente, Oto passou na feira acompanhado do filho. O presidente do sindicato não soube informar de qual local o helicóptero decolou. Ed disse ainda que o empresário era de uma cidade pequena do Rio de Janeiro e atuava em Cachoeiro de Itapemirim.

Oto Carneiro, proprietário da Maq Stone, morto em acidente com helicóptero Crédito: Redes Sociais

A informação sobre a continuidade do evento também foi confirmada pela assessoria da Vitória Stone Fair. A organização destacou que está prevista para esta sexta-feira (10) a visita do governador Renato Casagrande (PSB) e do Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados.

Em nota, a feira lamentou o ocorrido e disse que recebeu com tristeza a notícia o falecimento de Oto Carneiro Silvestre. "Nesse momento de dor e tristeza, a Milanez & Milaneze, empresa organizadora do evento, presta os mais sinceros sentimentos e se solidariza com os familiares do empresário, que deixa um legado para o setor de rochas ornamentais."

"Oto Carneiro Silvestre foi um grande parceiro e nós reforçamos nossas condolências e agradecimentos à imensa dedicação e excelente trabalho. Que Deus conforte a todos. Com toda certeza, o último dia da nossa feira não será de plena comemoração", finalizou a organização do evento.

Morte de empresário

De acordo com informações iniciais passadas pelo Corpo de Bombeiros , o helicóptero em que os dois estavam colidiu com fios de alta tensão – o que gerou a queda. As duas vítimas morreram ainda no local.

Helicóptero cai e mata empresário e piloto em Vargem Alta

A aeronave envolvida no acidente é um Robinson Helicopter, modelo R44 II, fabricada em 2011. O número máximo de passageiros, segundo o site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), é de três pessoas. O registro do helicóptero era para serviços privados.