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Vitória Stone Fair

Feira de rochas é mantida após morte de empresário em acidente aéreo no ES

Oto Carneiro Silvestre era dono de uma empresa do setor e morreu em queda de helicóptero na volta do evento na quinta-feira (9); programação foi mantida
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 fev 2023 às 08:44

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 08:44

Vitória Stone Fair está acontecendo desde a última terça-feira (7)
Vitória Stone Fair está acontecendo desde a última terça-feira (7) Crédito: Reprodução | Vitória Stone Fair
A Vitória Stone Fair entra em seu último dia e segue com a programação prevista para esta sexta-feira (10), mesmo após a morte do empresário Oto Carneiro Silvestre, de 49 anos, em um acidente aéreo. Ele era proprietário de uma empresa de mármore e granito em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e retornava para casa, em Vargem Alta, após passar pelo evento.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o presidente do Sindirochas, Ed Martins André, confirmou que a programação da feira está mantida. "Em respeito aos visitantes e às pessoas que vieram de fora, nós não podemos paralisar o evento, mas estamos analisando fazer uma homenagem. É uma situação muito triste", declarou.
Ele também contou que, antes do acidente, Oto passou na feira acompanhado do filho. O presidente do sindicato não soube informar de qual local o helicóptero decolou. Ed disse ainda que o empresário era de uma cidade pequena do Rio de Janeiro e atuava em Cachoeiro de Itapemirim. 
Oto Carneiro, estava na Vitória Stone Fair nesta quinta-feira (9)
Oto Carneiro, proprietário da Maq Stone, morto em acidente com helicóptero Crédito: Redes Sociais
A informação sobre a continuidade do evento também foi confirmada pela assessoria da Vitória Stone Fair. A organização destacou que está prevista para esta sexta-feira (10) a visita do governador Renato Casagrande (PSB) e do Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados.
Em nota, a feira lamentou o ocorrido e disse que recebeu com tristeza a notícia o falecimento de Oto Carneiro Silvestre. "Nesse momento de dor e tristeza, a Milanez & Milaneze, empresa organizadora do evento, presta os mais sinceros sentimentos e se solidariza com os familiares do empresário, que deixa um legado para o setor de rochas ornamentais."
"Oto Carneiro Silvestre foi um grande parceiro e nós reforçamos nossas condolências e agradecimentos à imensa dedicação e excelente trabalho. Que Deus conforte a todos. Com toda certeza, o último dia da nossa feira não será de plena comemoração", finalizou a organização do evento.

Morte de empresário

O empresário Oto Carneiro Silvestre, de 49 anos, era proprietário da empresa de pedras MaqStone e é uma das vítimas do acidente aéreo ocorrido na localidade de Vargem Grande, em Vargem Alta, na Região Serrana do Estado, nessa quinta-feira (10). A identidade do piloto ainda não foi confirmada.
De acordo com informações iniciais passadas pelo Corpo de Bombeiros, o helicóptero em que os dois estavam colidiu com fios de alta tensão – o que gerou a queda. As duas vítimas morreram ainda no local.

Helicóptero cai e mata empresário e piloto em Vargem Alta

A aeronave envolvida no acidente é um Robinson Helicopter, modelo R44 II, fabricada em 2011. O número máximo de passageiros, segundo o site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), é de três pessoas. O registro do helicóptero era para serviços privados.
A reportagem da TV Gazeta Sul esteve no Serviço Medico Legal de Cachoeiro de Itapemirim (SML), mas a família do empresário preferiu não se pronunciar. 

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