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Tragédia no Sul

Empresário morto em queda de helicóptero no ES já estava perto de casa

Oto Carneiro Silvestre voltava de uma feira do ramo de rochas na Serra, quando a aeronave caiu em uma propriedade vizinha à que o empresário morava. Ele e o piloto morreram
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

10 fev 2023 às 08:10

Publicado em 10 de Fevereiro de 2023 às 08:10

Oto Carneiro Silvestre é uma das vítimas de acidente
Oto Carneiro Silvestre é uma das vítimas de acidente Crédito: Leitor | A Gazeta
O empresário Oto Carneiro Silvestre, de 49 anos, proprietário da empresa de pedras MaqStone, na região Sul do Espírito Santo — que morreu após a queda de um helicóptero no fim da tarde de quinta-feira (9) — já chegava perto de casa quando o acidente ocorreu. Ele voltava de uma feira do ramo de rochas ornamentais, na Grande Vitória, quando a aeronave caiu em uma propriedade vizinha a que morava, em Vargem Alta. Oto e o piloto do helicóptero — que ainda não teve a identidade divulgada — morreram no local.
A região em que a aeronave caiu é de difícil acesso. Uma equipe dos Bombeiros esteve na propriedade e retirou os corpos das vítimas dos destroços com a ajuda de equipamentos como motosserras. A Polícia Civil foi acionada e chegou cerca de três horas depois do acidente. O local continua interditado durante a manhã desta sexta-feira (10) para a perícia da aeronave.
Helicóptero cai e mata empresário e piloto em Vargem Alta
A região em que a aeronave caiu é de difícil acesso Crédito: Carlos Barros
O diretor-executivo do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais (Sindirochas), Celmo de Freitas, afirmou que o empresário esteve durante a quinta-feira (9) na Vitória Stone Fair, que acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra, até esta sexta-feira.
Helicóptero cai e mata empresário e piloto em Vargem Alta
O empresário Oto Carneiro Silvestre, de 49 anos, voltava da Vitória Stone Fair, que acontece no Pavilhão de Carapina, na Serra Crédito: Carlos Barros
Segundo a apuração da repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul, as vítimas foram levadas para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. Na manhã desta sexta, as famílias ainda esperavam a abertura do local para a fazerem a liberação dos corpos.

O acidente

O helicóptero cair em um sítio na zona rural da localidade Vargem Grande, em Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (9).
Helicóptero cai e mata empresário e piloto em Vargem Alta
Duas pessoas morreram após um helicóptero cair em um sítio na zona rural da localidade Vargem Grande, em Vargem Alta Crédito: Carlos Barros
De acordo com as informações iniciais do atendimento do Corpo de Bombeiros, a aeronave teria colidido com fios de alta tensão e caído na propriedade. As causas, no entanto, ainda serão investigadas. Apenas o piloto e o empresário estavam no veículo.
O helicóptero é um Robinson Helicopter, modelo R44 II, fabricado em 2011. O número máximo permitido de passageiros, segundo o site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), é de três pessoas. 

Investigações

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação, concomitante aos trabalhos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). 
Acionado pela reportagem, o Cenipa confirmou o acionamento e explicou que o objetivo das investigações do órgão são voltados para evitar novos acidente com características semelhantes. Veja na íntegra:

Cenipa | Na íntegra

Investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), localizado no Rio de Janeiro(RJ), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PR-PLF, na quinta-feira (09/02), em Vargem Alta (ES).

 Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realizam a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação. O objetivo das investigações realizadas pelo CENIPA é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram.

 A conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes. Acesse os links abaixo para saber mais sobre os trabalhos do CENIPA nas investigações e prevenções de acidentes aeronáuticos

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