Helicóptero da PM caiu depois de bater em trave móvel no meio do gramado

helicóptero da Polícia Militar do Espírito Santo , que transportava o governador Paulo Hartung, e a primeira-dama, Cristina Gomes, caiu depois de bater em uma trave móvel que estava posicionada no meio do gramado de um campo de futebol, em uma fazenda de Domingos Martins, na Região Serrana do Estado.

De acordo com testemunhas, a trave móvel é colocada no meio do campo porque o local é usado para a prática de Educação Física de uma escola na região. O local foi utilizado pelas crianças minutos antes do acidente.

Na manhã deste sábado (11), dois policiais do Núcleo de Operações de Transporte Aéreo da Polícia Militar do Espírito Santo (Notaer) foram ao local do acidente. Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos também vão ao local da queda do helicóptero neste sábado.

O major Quintino, do Nataer, afirmou que a previsão é de que o helicóptero seja retirado do local ainda neste sábado. Além de policiais militares, o local do acidente também tem recebido diversos moradores da região, que são atraídos pela curiosidade de ver o helicóptero que caiu.

Com informações de Eduardo Dias

O ACIDENTE

Polícia Militar do Espírito Santo sofreu um acidente na tarde desta sexta-feira (10), em Domingos Martins, região Serrana do Estado. A aeronave é a Harpia 05, modelo Helibrás AS-350B2 Esquilo. Um helicóptero dadosofreu um acidente na tarde desta sexta-feira (10), em, região Serrana do Estado. A aeronave é a Harpia 05, modelo Helibrás AS-350B2 Esquilo.

O governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (MDB), estava a bordo junto com a esposa e seguia para um festival de cinema na cidade.

Incaper, a cauda do helicóptero atingiu uma trave do campo de futebol durante o procedimento de pouso. O governador, a primeira-dama e os pilotos, ainda de acordo com a assessoria, não tiveram ferimentos e passam bem. Ao pousar em uma fazenda do, a cauda do helicóptero atingiu uma trave do campo de futebol durante o procedimento de pouso. O governador, a primeira-dama e os pilotos, ainda de acordo com a assessoria, não tiveram ferimentos e passam bem.

HELICÓPTERO PARTIU DA PRAIA DA COSTA

O major Paolo Quintino de Lima, chefe da Seção de Segurança Operacional da Secretaria da Casa Militar, do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), informou, na noite desta sexta-feira, que a aeronave decolou da Residência Oficial da Praia da Costa, em Vila Velha, às 16h18, com dois pilotos e dois passageiros, com direção à Fazenda do Estado, que pertence ao Incaper, no limite entre Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins.

Campo do Incaper em Domingos Martins, onde aeronave com o governador do ES sofreu acidente Crédito: Reprodução | Google Maps

"Ao se aproximar para pouso e realizar manobra no campo, às 16h45 desta sexta-feira (10), a aeronave se desgovernou, vindo um dos rotores a colidir com o solo. Os pilotos adotaram as providências que o caso requeria, saindo do helicóptero o mais rápido possível, auxiliando os passageiros. Todos os ocupantes conseguiram sair ilesos. O Harpia 05, a princípio, teve perda total", informou a assessoria do Governo do ES.

AERONÁUTICA

A equipe do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), da área do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, vai estar neste sábado (11), junto com técnico da Airbus, fabricante do helicóptero, para investigar os fatores que levaram ao acidente.

SUPORTE

Após o acidente, outra aeronave do governo foi acionada e seguiu para a região Serrana para dar suporte. Segundo controladores de tráfego aéreo, autoridades aeronáuticas de Brasília já tomaram conhecimento do acidente e pediram mais informações sobre o que ocorreu com o Harpia 05.

Harpia 5: a aeronave que sofreu acidente em Domingos Martins nesta sexta-feira (10) Crédito: Arquivo | Polícia Militar

A princípio, uma piloto comandava a aeronave. Havia, ainda, um copiloto. Ambos são capitães da Polícia Militar.

Um bombeiro militar que estava no local do acidente informou que não houve vazamento de combustível da aeronave e que não há risco de incêndio ou explosão.

VEJA FOTOS

O QUE SE SABE SOBRE O ACIDENTE

As causas do acidente que envolveu o governador Paulo Hartung e a primeira-dama, Cristina Gomes, ainda são desconhecidas, mas de acordo com os especialistas, é possível dizer que a rapidez da pilota Elizabeth Pereira Bergamin evitou que o acidente tomasse maiores proporções.

Francisco Neto, piloto e instrutor de voo há 30 anos, ressaltou que é difícil afirmar com precisão o que aconteceu no local. Dentro do meio aeronáutico, afirmar qualquer coisa sem ter acesso aos relatórios de perícia é uma sandice. Não dá para saber exatamente o que aconteceu, disse.

Apesar da dificuldade em esclarecer a dinâmica do fato, Francisco explicou que aeronaves como a Harpia 05 são aptas a operar em qualquer local, mesmo os de difícil acesso, mas que alguns obstáculos podem causar problemas aos pilotos. Obstáculos podem ser de difícil visualização. Com uma autoridade à bordo a responsabilidade é maior, o que aumenta a tensão do piloto, pontuou Francisco.

Ao analisar as imagens do acidente, o piloto afirmou que a reação de Elizabeth, que conduzia a aeronave, foi bastante ágil. Ela fez tudo certinho. Pelo que eu vejo nas fotos ela fez um ótimo trabalho. Pela experiência que tenho, a reação dela foi muito rápida. Do contrário, provavelmente ninguém estaria vivo.

Outros pilotos consultados pela reportagem concordaram com a avaliação de Francisco e afirmaram que para que todos saíssem com vida, a pilota teve uma reação praticamente instantânea.

POSSÍVEIS CAUSAS

De acordo com os especialistas consultados, apesar da dificuldade de esclarecer com precisão as causas do acidente, é possível levantar duas hipóteses. Uma delas é a de que o helicóptero teria batido na trave do campo de futebol, conforme afirma a nota oficial divulgada pela assessoria de imprensa do governo do Estado.

Ao pousar na fazenda do Incaper naquela cidade, o helicóptero bateu na trave de um campo de futebol e caiu, dizia a nota.

No caso da batida, Francisco explicou que quando o rotor da cauda da aeronave - que conhecemos como hélice - é danificado, perde-se a estabilidade. Se o helicóptero perde o rotor da cauda por alguma razão, a aeronave tende a girar em torno do seu eixo de maneira descontrolada, explicou.

Nesses casos, de acordo com o piloto, é necessário ser bastante técnico para evitar tragédias. Se o piloto age com rapidez, consegue salvar os ocupantes da aeronave. É necessário fazer uma manobra de autorrotação, diminuir a potência e deixar que a aeronave chegue no chão, disse.

Uma outra hipótese seria um efeito chamado ressonância - que pode acontecer tanto no pouso, quando na decolagem -, quando o deslocamento do ar acontece de forma muito intensa desestabilizando a aeronave. Nesse caso, a aeronave pode ter sofrido um fenômeno conhecido por "Mast Bumping". Isso ocorre com mais frequência em helicópteros com rotor tripá, que possui três pás de hélices, como o Harpia 05.

Nesse fenômeno, a massa de ar que é empurrada para baixo pelas hélices principais do helicóptero, bate no solo e volta em direção às laterais aeronave de maneira muito intensa. No pouso, quando o piloto se aproxima do solo, ele coloca o rotor muito próximo às massas de ar, fazendo com que o helicóptero comece a vibrar, se tornando instável e entrando em ressonância com solo.