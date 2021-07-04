Veja vídeos que mostram local onde avião caiu em Guarapari

Destroços de avião de pequeno porte que caiu em Guarapari Crédito: Aurélio de Freitas

Vídeos registrados por um ciclista que passava pela região do Laimeirão, em Guarapari, neste domingo (4), mostram o local em que um avião com duas pessoas caiu em uma área rural , cercada por vegetação. As vítimas foram socorridas com vida. A aeronave era tripulada por dois pilotos, um de 70 anos e outro de 30.

O instrutor de trânsito Marcelo Poton, de 39 anos, pedalava com a esposa, com destino à rodovia estadual, quando percebeu haver algo estranho com a aeronave. Ele flagrou o avião fazendo uma manobra que indicava algum problema e, em seguida, viu uma fumaça.

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"As vítimas eram dois homens, eles saíram do avião conscientes. Tinham escoriações no rosto e algumas queimaduras. Era um senhor e um homem mais novo" Marcelo Poton - Instrutor de trânsito

Nas imagens registradas por Marcelo, é possível ver um grupo de pessoas no local da queda. Os vídeos revelam o impacto do acidente, árvores derrubadas e destroços do avião, ainda em chamas. O Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores.

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Por nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que a coordenação do Samu 192 atendeu chamado às 10h26 deste domingo, próximo à reserva do Lameirão, em Guarapari, devido à queda da aeronave monomotor.

"Após avaliação do médico regulador, considerando a gravidade do chamado, foi empenhado recurso tipo Unidade de Suporte Avançado (USA) e uma Unidade de Suporte Básico (USB) e solicitado apoio do Corpo de Bombeiros Militares. Após chegada da equipe ao local, 2 vítimas foram atendidas e encaminhadas a um hospital da rede privada em Vitória", finaliza.

O ACIDENTE

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas que estavam na aeronave ficaram feridas, mas foram socorridas com vida. Segundo a corporação, o acionamento ocorreu às 10h50.

Por nota, os Bombeiros explicaram que "o solicitante informou que visualizou um avião caindo no mangue. A equipe de resgate foi deslocada e no local se deparou com duas vítimas já sendo socorridas pelo Samu. Ambas estavam conscientes e orientadas, e apresentavam queimaduras. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros se dirigiu ao local da queda para gerenciamento dos riscos e isolamento da área. A ocorrência segue em andamento".

Em entrevista à TV Gazeta, o sargento Marcel, do Corpo de Bombeiros, informou que a aeronave era tripulada por um homem de 70 anos e outro de 30. Eles informaram aos militares que um dos motores apresentou pane, momentos antes do acidente.

"Era uma aeronave bimotor, segundo os pilotos, perdeu o motor direito, não conseguiram segurar essa aeronave e ela veio cair nessa mata. Um pouco antes da queda, eles conseguiram pular. Em função da explosão, tiveram algumas queimaduras", explicou.

Imagens do local onde avião de pequeno porte caiu em Guarapari

Por telefone, a QNE Escola de Aviadores explicou que o acidente já foi reportado ao Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) e garantiu que a manutenção do avião estava em dia. Os homens envolvidos no acidente também seriam pilotos muito experientes, foram encaminhados para um hospital em Vitória e estão bem.

EM 2020, OUTRO ACIDENTE AÉREO

Informações preliminares detalhadas à época dão conta que durante a decolagem, em Guarapari, a "aeronave entrou em emergência e o piloto realizou uma curva acentuada à direita, com intenções de retornar ao aeródromo de origem".

Ainda de acordo com o documento, a aeronave do modelo Cherokee 180, fabricada nos Estados Unidos (EUA), perdeu altitude e colidiu contra os dois galpões.