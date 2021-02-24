Avião de pequeno porte caiu em Guarapari há um ano Crédito: Internauta

Luciano à esquerda; Fabiano à direita | Vítimas do acidente aéreo em Guarapari Crédito: Redes Sociais

Os dados sobre a ocorrência registrada naquele 19 de fevereiro estão disponíveis no Portal Sipaer, ferramenta do CENIPA, e têm o status "ativo", o que significa que a investigação ainda não foi finalizada.

Your browser does not support the audio element. Um ano após queda de avião em Guarapari, causa ainda é investigada

Informações preliminares detalhadas à época dão conta que durante a decolagem, em Guarapari, a "aeronave entrou em emergência e o piloto realizou uma curva acentuada à direita, com intenções de retornar ao aeródromo de origem".

Ainda de acordo com o documento, a aeronave do modelo Cherokee 180, fabricada nos Estados Unidos (EUA) , perdeu altitude e colidiu contra os dois galpões.

O conteúdo abrange informações preliminares e está sujeito a modificações conforme os estudos, ressalta o Sipaer.

Área em que avião caiu em Guarapari

À reportagem, a Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou que o processo que busca esclarecer o motivo do acidente segue em andamento.

Disse ainda que a conclusão das investigações "terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir todos os fatores contribuintes".

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