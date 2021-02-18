Engavetamento de quatro veículos complica trânsito em rua de Vila Velha

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O acidente ocupou uma faixa inteira da via e os motoristas que trafegavam pelo local tiveram que desviar pela contra-mão. A reportagem da TV Gazeta tentou contato com os envolvidos, mas eles não quiseram gravar entrevista. Por volta das 19h30, os veículos já haviam sido removidos da via e o trânsito foi normalizado.