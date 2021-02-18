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Bairro Novo México

Engavetamento de quatro veículos complica trânsito em rua de Vila Velha

Acidente ocupou uma faixa inteira da Avenida Leila Diniz, no bairro Novo México, e trânsito teve que ser desviado pela contra-mão; ninguém ficou ferido
Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

18 fev 2021 às 19:51

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 19:51

Engavetamento com quatro carros deixou trânsito lento em Novo México
Engavetamento com quatro carros deixou trânsito lento em Novo México Crédito: Tiago Félix
Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou o trânsito lento na Avenida Leila Diniz, no bairro Novo México, em Vila Velha, na noite desta quinta-feira (18). Ninguém ficou ferido.
O acidente ocupou uma faixa inteira da via e os motoristas que trafegavam pelo local tiveram que desviar pela contra-mão. A reportagem da TV Gazeta tentou contato com os envolvidos, mas eles não quiseram gravar entrevista. Por volta das 19h30, os veículos já haviam sido removidos da via e o trânsito foi normalizado.

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