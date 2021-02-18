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Árvores caídas

Vias da Grande Vitória amanhecem com pontos de interdição por causa da chuva

Em Vitória, segundo a Guarda Municipal, pelo menos dois pontos continuam interditados na manhã desta quinta-feira (18)

Publicado em 

18 fev 2021 às 07:06

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 07:06

Chuva atingiu a região na noite dessa quarta
Árvores caídas interditam trânsito na avenida Rio Branco Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Vitória amanheceu colhendo os prejuízos da chuva forte que atingiu a região na noite dessa quarta-feira (17). Segundo a Guarda Municipal da Capital, pelo menos dois pontos continuam interditados em Vitória na manhã desta quinta-feira (18).
No bairro Santa Lúcia, duas árvores caíram na Avenida Rio Branco, arrancando fios de um poste de energia elétrica. Três prédios residenciais e um comércio continuam sem energia. Próximo ao Shopping Rio Branco, a pista no sentido Praia do Canto - Bento Ferreira está interditada para a retirada dos galhos.
A Rua Arnaldo Magalhães Filho, que faz cruzamento com a Rio Branco, também está interditada. Em Jardim da Penha, próximo ao posto Presidente, o semáforo está apagado. Então, por segurança, as equipes interditaram essa saída de Jardim da Penha para a Avenida Fernando Ferrari.
Chuva atingiu a região na noite dessa quarta
Árvores caídas interditam trânsito na avenida Rio Branco Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Quedas de árvores também aconteceram nos bairros Ilha do Frade, Enseada do Suá, Centro, Praia do Canto e Ilha de Santa Maria. Ainda na Capital, o vento forte causou o destelhamento de parte da enfermaria do Sistema Único de Saúde (SUS), em frente à entrada do pronto-socorro do Hospital Santa Rita, em Maruípe. Apesar do susto, ninguém se feriu e os atendimentos não precisaram ser interrompidos. Porém, dez pacientes precisaram ser transferidos.
Além disso, os bairros Jardim Camburi, Jardim da Penha e Jesus de Nazareth chegaram a ficar sem energia elétrica no início da noite desta quarta-feira (17).

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