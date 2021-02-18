Carreta interdita pista ao tentar manobrar na BR 262 em Cariacica

Uma carreta ficou presa e atravessada na pista após subir no meio fio da via lateral da BR 262, na tarde desta quinta-feira (18). O acidente aconteceu em Cariacica, próximo ao quilômetro 5, e interrompeu completamente o trânsito da marginal da rodovia no sentido de Cariacica para Vitória. Por volta das 17h15, o veículo foi retirado e o fluxo normalizado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista tentou manobrar a carreta e subiu no meio-fio, o veículo acabou ficando preso atravessado na pista. Ele chegou também a bater em um poste na tentativa de manobra, mas não causou danos. Um guincho foi até o local para retirar o caminhão.
Também de acordo com a PRF, o trânsito da pista lateral estava sendo desviado por dentro do bairro Vila Palestina.