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Atravessada na pista

Carreta interdita pista ao tentar manobrar na BR 262 em Cariacica

De acordo com a PRF, motorista subiu no canteiro da pista lateral da BR 262 e a carreta ficou agarrada; pista foi liberada por volta das 17h15
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

18 fev 2021 às 17:52

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 17:52

Caminhão ficou agarrado no canteiro da pista lateral da BR 262, em Cariacica
Caminhão ficou agarrado no canteiro da pista lateral da BR 262, em Cariacica Crédito: Leitor de A Gazeta
Uma carreta ficou presa e atravessada na pista após subir no meio fio da via lateral da BR 262, na tarde desta quinta-feira (18). O acidente aconteceu em Cariacica, próximo ao quilômetro 5, e interrompeu completamente o trânsito da marginal da rodovia no sentido de Cariacica para Vitória. Por volta das 17h15, o veículo foi retirado e o fluxo normalizado.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista tentou manobrar a carreta  e subiu no meio-fio, o veículo acabou ficando preso atravessado na pista. Ele chegou também a bater em um poste na tentativa de manobra, mas não causou danos. Um guincho foi até o local para retirar o caminhão.
Também de acordo com a PRF, o trânsito da pista lateral estava sendo desviado por dentro do bairro Vila Palestina. 

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