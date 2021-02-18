A partir do próximo dia 1º de março, a Rodovia do Sol contará com a operação de mais quatro radares em um trecho que fica no município de Vila Velha. Os equipamentos foram instalados nesta semana, na altura do quilômetro 14,9. As autuações, no entanto, só começarão a ser emitidas no início do mês que vem.
Rodovia do Sol terá quatro novos radares em trecho de Vila Velha
De acordo com informações passadas pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), os radares se encontram em "caráter educativo" nas pistas marginal e central, em ambos os sentidos. Todos são capazes de monitorar possíveis excessos de velocidade e avanços nos semáforos.
- Nas pistas marginais: velocidade máxima permitida é de 60 km/h;
- Nas pistas principais: velocidade máxima permitida é de 80 km/h.
Por meio de nota, o órgão explicou que "faz o monitoramento da rodovia e realiza estudos técnicos de acordo com a criticidade de cada trecho solicitado, para identificar os pontos críticos que podem ser atendidos com equipamentos de fiscalização eletrônica" e, assim, tentar aumentar a segurança do tráfego local.
A Rodovia do Sol é um trecho da ES-060 administrado pela concessionária Rodosol, que liga os municípios de Vila Velha e Guarapari. A estrada – que passa por todo o Litoral Sul capixaba – é uma das principais do Espírito Santo e pode ser utilizada como uma alternativa à BR 101.