Rodovia do Sol terá quatro novos radares em trecho de Vila Velha

Novos radares no km 14,9 da Rodovia do Sol foram instalados nesta semana e multarão a partir de março

Por meio de nota, o órgão explicou que "faz o monitoramento da rodovia e realiza estudos técnicos de acordo com a criticidade de cada trecho solicitado, para identificar os pontos críticos que podem ser atendidos com equipamentos de fiscalização eletrônica" e, assim, tentar aumentar a segurança do tráfego local.