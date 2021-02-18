Vídeo: comércio é invadido por "onda" e homem é arrastado em Cachoeiro

Moradores e comerciantes da Rua Etelvina Vivácqua, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ainda não esqueceram o que aconteceu na última segunda-feira (15). Além da água da chuva, que invadiu casas e comércio, um caminhão passou e gerou uma “onda” que arrastou um homem e objetos.
Vídeos registrados por câmeras de segurança mostram a força com que a água invade o comércio da Jucineia Stulzer. Ela, que aparece de blusa vermelha no vídeo, conta que já havia perdido alguns itens por conta da água que tinha entrado, mas depois que o caminhão passou, o prejuízo foi bem maior.
“Já tinha perdido algumas coisas porque mesmo com a comporta, a água entra, mas quando o caminhão passou, jogou um rio e perdi ainda mais. Quebrou muita coisa com a força da água. O prejuízo foi bem maior por causa do caminhão”, explicou a comerciante.
Além do prejuízo material, Jucineia disse que a força da água foi tão grande que está sentindo dores. “Se você olhar no vídeo, dá pra ver que fui empurrada. Eu estou dolorida, porque a água veio com muita pressão e bateu no meu peito. Foi muito forte o impacto”, contou.
Quem também foi arrastado pela força da água foi um homem que estava na calçada do estabelecimento. “Eu não o conheço, sei que ele estava ali para nos ajudar porque a água já estava bem alta. Como ele estava ali fora, foi derrubado. Nem sei dizer se ele se machucou”, finalizou Jucineia.
A forte chuva começou por volta das 17h, na última segunda-feira (15), e durou cerca de 30 minutos. Apesar do curto período, o sistema de drenagem de diversas ruas não suportou a vazão de água e rapidamente as vias ficaram alagadas no bairro Nova Brasília.