Chuva provoca alagamentos em Cachoeiro de Itapemirim

Uma chuva rápida e forte causou pontos de alagamento em vários bairros de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (15). Na BR 101, galhos de árvores caíram na pista, em Mimoso do Sul
A chuva começou por volta das 17h e durou cerca de 30 minutos. Apesar do curto período, o sistema de drenagem de diversas ruas não suportou a vazão de água e rapidamente as vias ficaram alagadas, como a Rua Etelvina Vivácqua, no bairro Nova Brasília.
Internautas também registraram alagamentos nos bairros Jardim Itapemirim, Agostinho Simonato, Vila Rica, Monte Cristo e Maria Ortiz. Na Rua professora Ana Graça, no bairro IBC, uma árvore caiu com a força do vento, arrancou parte da rede elétrica e deixou os moradores sem energia. Segundo a EDP, uma equipe está a caminho do local para realizar o reparo na rede atingida e restabelecer a energia o quanto antes.
Chuva causa estragos e alagamentos em Cachoeiro de Itapemirim
Já no Monte Cristo, a cobertura metálica de um terraço foi arrancada durante o vendaval. A Defesa Civil percorre a cidade para verificar os pontos afetados.