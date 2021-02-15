Chuva provoca alagamentos em Cachoeiro de Itapemirim

Vento arrancou telhado de casa na rua Eduvaldo Della Bela, bairro Monte Cristo Crédito: Internauta

Uma chuva rápida e forte causou pontos de alagamento em vários bairros de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (15). Na BR 101, galhos de árvores caíram na pista, em Mimoso do Sul

A chuva começou por volta das 17h e durou cerca de 30 minutos. Apesar do curto período, o sistema de drenagem de diversas ruas não suportou a vazão de água e rapidamente as vias ficaram alagadas, como a Rua Etelvina Vivácqua, no bairro Nova Brasília.

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Internautas também registraram alagamentos nos bairros Jardim Itapemirim, Agostinho Simonato, Vila Rica, Monte Cristo e Maria Ortiz. Na Rua professora Ana Graça, no bairro IBC, uma árvore caiu com a força do vento, arrancou parte da rede elétrica e deixou os moradores sem energia. Segundo a EDP, uma equipe está a caminho do local para realizar o reparo na rede atingida e restabelecer a energia o quanto antes.

Chuva causa estragos e alagamentos em Cachoeiro de Itapemirim