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Previsão do tempo

ES tem alerta de chuva com vendaval e granizo válido para 15 cidades

Municípios sob alerta estão localizados nas regiões Sul e Caparaó; Climatempo prevê chuvas volumosas em todo o Estado nos próximos dias

Publicado em 

15 fev 2021 às 10:41

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 10:41

Segundo a prefeitura, mesmo com o nível do Rio baixando, a Defesa Civil permanece monitorando
Na última terça-feira (9), Cachoeiro de Itapemirim ficou em alerta com nível de rio 1,30 m acima do normal Crédito: Gustavo Ribeiro |TV Gazeta Sul
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu alerta amarelo para o risco de chuvas intensas com vendaval e granizo para 15 cidades capixabas, localizadas nas regiões Sul e Caparaó. O aviso de atenção, gerado por meio do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Inpe, é válido até a madrugada desta terça de carnaval.  Os municípios que podem ser atingidos por tempestades são:
  1. Alegre
  2. Apiacá
  3. Atílio Vivácqua
  4. Bom Jesus do Norte
  5. Cachoeiro de Itapemirim
  6. Divino de São Lourenço
  7. Dores do Rio Preto
  8. Guaçuí
  9. Ibitirama
  10. Jerônimo Monteiro
  11. Marataízes
  12. Mimoso do Sul
  13. Muqui
  14. Presidente Kennedy
  15. São José do Calçado
Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo número 199.

MUITA CHUVA NO ES NOS PRÓXIMOS DIAS

O Instituto Climatempo divulgou no domingo (14) a previsão de muita chuva que pode atingir o Espírito Santo nos próximos dias. De acordo com os meteorologistas, uma área de baixa pressão atmosférica que atua sobre o Sudeste do Brasil e a passagem de uma frente fria no oceano formarão nuvens carregadas. Entre a próxima quarta-feira (17) e o domingo (21), os volumes de chuva são considerados elevados. Os acumulados mais expressivos são esperados para:
  • Espírito Santo
  • Região da Grande Belo Horizonte
  • Zona da Mata Mineira
  • Vale do Rio Doce
  • Norte do Rio de Janeiro
Nessas áreas, os volumes podem variar entre 200 e 300 mm, no período de quarta a domingo.
Ainda de acordo com a previsão, a próxima quinta-feira (18) tem indicativo de chuva volumosa entre a Grande BH e Vale do Rio Doce, com acumulados próximos dos 100 mm. Já na sexta-feira (19), com atuação da frente fria na costa do Sudeste, há previsão de acumulados expressivos no trecho que compreende o Espírito Santo.
Previsão de chuva no ES
Previsão de chuva no ES Crédito: Climatempo
No sábado (20), há indicação de que elevados volumes de chuva permaneçam no Espírito Santo, com acumulados por volta de 70 mm.

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia
O período da chuva também é importante. Chover 50 litros de água durante um dia inteiro pode ter um impacto menor do que chover a mesma quantidade de uma vez só, somente em uma hora.
E como podemos medir a chuva em uma cidade grande? Equipamentos chamados de pluviômetros, que estão espalhados por vários pontos, vão indicar o quanto choveu - e somente esses dados vão permitir as comparações das quantidades de chuva por dia, mês e ano.

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