Família libera corpo de piloto de avião que caiu em Guarapari Crédito: Elis Carvalho

Dentro da aeronave estava também um amigo, Fabiano Luiz Gonçalves, que morreu no momento do acidente. De acordo com fontes do DML, o corpo de Fabiano ainda não foi liberado porque será necessário passar pelo processo de identificação técnica.

O ACIDENTE

O avião de pequeno porte caiu em cima de uma loja de material de construção no bairro Aeroporto, em Guarapari, por volta das 15h40. O modelo é um monomotor Cherokee 180. De acordo com a prefeitura do município, o avião tinha como destino Vitória. O plano de voo foi feito junto à Agência Nacional da Aviação Civil (Anac).