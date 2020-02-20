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DML

Família libera corpo de piloto de avião que caiu em Guarapari

Luciano Ferreira de Souza chegou a ser socorrido com vida, mas morreu na manhã desta quinta-feira (20)

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 12:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 12:28
Família libera corpo de piloto de avião que caiu em Guarapari Crédito: Elis Carvalho
A família do piloto Luciano Ferreira de Souza, que morreu na manhã desta quinta-feira (20) após cair com um avião monomotor em uma loja de material de construção, em Guarapari, na tarde da última quarta-feira (19), esteve no Departamento Médico Legal (DML) para liberar o corpo. Muito abalados, eles não quiseram falar com a imprensa.

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Dentro da aeronave estava também um amigo, Fabiano Luiz Gonçalves, que morreu no momento do acidente. De acordo com fontes do DML, o corpo de Fabiano ainda não foi liberado porque será necessário passar pelo processo de identificação técnica.

O ACIDENTE

O avião de pequeno porte caiu em cima de uma loja de material de construção no bairro Aeroporto, em Guarapari, por volta das 15h40. O modelo é um monomotor Cherokee 180. De acordo com a prefeitura do município, o avião tinha como destino Vitória. O plano de voo foi feito junto à Agência Nacional da Aviação Civil (Anac).
O acidente será investigado pelo Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos- SERIPA III, ligado à Aeronáutica.

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