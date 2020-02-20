Família libera corpo de piloto de avião que caiu em Guarapari

A família do piloto Luciano Ferreira de Souza, que morreu na manhã desta quinta-feira (20) após cair com um avião monomotor em uma loja de material de construção, em Guarapari, na tarde da última quarta-feira (19), esteve no Departamento Médico Legal (DML) para liberar o corpo. Muito abalados, eles não quiseram falar com a imprensa.
Dentro da aeronave estava também um amigo, Fabiano Luiz Gonçalves, que morreu no momento do acidente. De acordo com fontes do DML, o corpo de Fabiano ainda não foi liberado porque será necessário passar pelo processo de identificação técnica.
O ACIDENTE
O avião de pequeno porte caiu em cima de uma loja de material de construção no bairro Aeroporto, em Guarapari, por volta das 15h40. O modelo é um monomotor Cherokee 180. De acordo com a prefeitura do município, o avião tinha como destino Vitória. O plano de voo foi feito junto à Agência Nacional da Aviação Civil (Anac).
O acidente será investigado pelo Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos- SERIPA III, ligado à Aeronáutica.