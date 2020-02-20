Peritos começam a investigar acidente com aeronave em Guarapari
Uma equipe do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA) começou, na manhã desta quinta-feira (20), a investigar a queda de um monomotor em um imóvel de Guarapari.
O acidente ocorreu na tarde dessa quarta-feira (19), matando o piloto e o co-piloto. A aeronave caiu em uma loja de material de construção por volta das 15h40. A equipe, composta por investigadores, chegou em Guaparari depois das 10h30 de hoje para dar início aos trabalhos que podem apontar a causa do acidente.
Nesta primeira etapa, que não tem um prazo para terminar, a equipe coleta dados, fotografando o cenário de destruição, retirando partes da aeronave para análise, reunindo documentos e ouvindo testemunhas. O SERIPA é o órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), ligado à Força Aérea Brasileira.
O órgão não tem prazo para concluir as investigações.
O ACIDENTE
A queda de um avião, em cima de uma loja de material de construção em Guarapari, terminou com duas pessoas mortas nesta quarta-feira (19). As vítimas são o piloto Luciano Ferreira de Souza, que foi socorrido com vida para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O copiloto Fabiano Luiz Gonçalves morreu no momento do acidente.