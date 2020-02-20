Peritos foram ao local do acidente com aeronave na manhã desta quinta-feira Crédito: Caíque Verli

Your browser does not support the audio element. Peritos começam a investigar acidente com aeronave em Guarapari

Uma equipe do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA) começou, na manhã desta quinta-feira (20), a investigar a queda de um monomotor em um imóvel de Guarapari.

O acidente ocorreu na tarde dessa quarta-feira (19), matando o piloto e o co-piloto. A aeronave caiu em uma loja de material de construção por volta das 15h40. A equipe, composta por investigadores, chegou em Guaparari depois das 10h30 de hoje para dar início aos trabalhos que podem apontar a causa do acidente.

Nesta primeira etapa, que não tem um prazo para terminar, a equipe coleta dados, fotografando o cenário de destruição, retirando partes da aeronave para análise, reunindo documentos e ouvindo testemunhas. O SERIPA é o órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), ligado à Força Aérea Brasileira.

O órgão não tem prazo para concluir as investigações.

O ACIDENTE