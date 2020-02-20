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Acidente em Guarapari

'Falei com ele 20 minutos antes', diz colega de piloto de avião que caiu

Luiz Gustavo Mateus contou que o piloto é experiente.  'Antes de eu nascer ele já voava'

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 21:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 21:49
Área em que avião de pequeno porte caiu em Guarapari nesta quarta-feira (19) Crédito: Ascom | CBES
O piloto que comandava o avião que caiu em Guarapari nesta quarta-feira (19) avisou pouco antes a colegas e funcionários do aeroclube que faria o voo. 
"Ele decolava daqui para Vitória, me ligou 20 minutos antes", conta Luiz Gustavo Mateus, de 22 anos. "(Ele) Tinha comprado há dois meses (o avião) e recebeu há duas semanas. É um piloto experiente, antes de eu nascer ele já voava", contou. 

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Mateus também pilota. Foi ele, aliás, quem entregou o avião a Luciano, duas semanas atrás. Ficou responsável por trazer o avião de Minas Gerais para Guarapari.  "(O avião) tinha acabado de sair da revisão de 50 horas (a revisão é feita a cada 50 horas de voo), estava em bom estado", destacou.
Luiz Gustavo Mateus, colega do piloto Luciano, que sofreu acidente em Guarapari Crédito: Letícia Gonçalves
Ele disse  ainda que Luciano faria o trajeto de Guarapari a Vitória a passeio nesta quarta.

"EU FALEI: FAZ UM SOBREVOO AQUI EM CIMA DO AEROCLUBE ..."

O pai de Luiz Gustavo Mateus, Lucio Alves, 58 anos, trabalha no aeroporto. "Falei com ele hoje (terça), me ligou falando que ia fazer um voo aqui em Guarapari duas horas da tarde. Eu falei: 'faz um sobrevoo aqui em cima do aeroclube'. Ele decolou e ... não sei o que aconteceu", lamentou. 

VÍTIMAS

O avião, de pequeno porte, caiu sobre um imóvel em Guarapari. Foi na porta do escritório da Dismágua, uma loja de material de construção. O teto do depósito da empresa também foi atingido. O piloto foi socorrido em estado grave. Ele foi levado, de helicóptero, para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.  

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O passageiro do avião, identificado como Fabiano Luiz Gonçalves, morreu no local. O corpo foi levado para o DML de Vitória. 
Nenhum funcionário da loja ficou ferido. 
De acordo com o tenente-coronel Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros, uma perícia da aeronáutica deve ser realizada nesta quinta-feira (20) para ajudar na elucidação das causas do acidente: "Vai ser feita amanhã a perícia com a Aeronáutica. Vai estar chegando logo nas primeiras horas. O local vai ficar resguardado pela PM durante toda a noite"

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