Avião caiu perto de posto de combustíveis e supermercado em Guarapari

Área em que avião de pequeno porte caiu em Guarapari nesta quarta-feira (19) Crédito: Ascom | CBES

Se o piloto não tivesse embicado e caído naquele ponto (material de construção), ele teria atingido um posto de gasolina, um supermercado. Nós tínhamos em frente um quartel da Polícia Militar, um quartel do Corpo de Bombeiros. A tragédia poderia ter sido inúmeras vezes maior."

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"O piloto teve habilidade suficiente para procurar um local onde o avião pudesse cair. Isso se aprende na escola de habilitação. Ele era um professor, então ele teve essa noção, eu acredito, para evitar que um mal maior acontecesse. Tinham algumas carretas estacionadas e a aeronave caiu em cima dessas carretas", explicou.

A aeronave que caiu é um monomotor, que decolou do aeroporto de Guarapari e seguia para Vitória. De acordo com a Prefeitura de Guarapari, o acidente será investigado pelo Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos  SERIPA III, ligado à Aeronáutica.

"O AVIÃO ESTAVA EM BOM ESTADO"

Gustavo Mateus, piloto que entregou a aeronave para o condutor envolvido no acidente, relatou que o avião estava em bom estado e que o profissional que saiu de Guarapari tinha experiência. "O avião estava decolando de Guarapari. Era uma Cherokee 180, ele tinha habilitação e experiência. Estava em fase de compra do antigo dono para ele, estava com este piloto há duas semanas. A manutenção estava em dia, entreguei há duas semanas para o condutor de hoje", disse.