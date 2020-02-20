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Acidente aéreo

'Houve um corte de combustível', disse piloto antes de ser socorrido em Guarapari

Luciano Ferreira de Souza, que conduzia a aeronave que caiu em uma loja de material de construção, em Guarapari, conversou com funcionários da loja antes da ambulância chegar para socorre-lo

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 11:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 11:36
Carlos Antônio Oliveira, responsável pelo setor de entregas da loja aonde a aeronave caiu, em Guarapari Crédito: Caique Verli
Houve um corte de combustível, disse piloto antes de ser socorrido em Guarapari
O piloto Luciano Ferreira de Souza, que conduzia aeronave que caiu em uma loja de material de construção em Guarapari, chegou a conversar brevemente antes de ser socorrido, segundo funcionários do estabelecimento. Ele não resistiu e faleceu no hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Responsável pelo setor de entregas da loja de material de construção, Carlos Antônio Oliveira estava no estabelecimento no momento da queda da aeronave e disse que chegou a ver o piloto antes dele ser levado pela equipe de resgate.
"Ele estava muito machucado. Muito mesmo. Mas chegava a conversar. Ele ainda deu o telefone da esposa. Disse que o que aconteceu foi um corte de combustível, que o avião não acelerava e não teve jeito. Logo depois, veio o socorro e levaram ele"
Carlos Antônio Oliveira - Responsável pelo setor de entregas da loja
O piloto Luciano Ferreira de Souza morreu após ser socorrido em estado grave Crédito: Montagem | A Gazeta
A reportagem conversou com um especialista de aviação, que pediu para não ser identificado, e ele disse que esse problema citado pelo piloto pode ter sido uma falha na alimentação do combustível para o motor.
A Força Aérea Brasileira iniciou a investigação na manhã desta quinta-feira (20). Dois militares coletam informações e tiram fotos da aeronave e do cenário de destruição. A investigação não tem prazo para ser concluída.

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