Avião de pequeno porte cai em Guarapari

Avião de pequeno porte caiu em Guarapari Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste domingo (4) em Lameirão, Guarapari. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, dois pilotos – um homem de 70 e outro de 30 – ficaram feridos, mas foram socorridos com vida. Segundo a corporação, o acionamento ocorreu às 10h50.

04/07 às 12h00min / Guarapari, Queda de Aeronave. Avião bimotor caiu na região de Lameirão, Guarapari. Duas vítimas socorridas com vida pelas equipes no local. [ https://t.co/mLDkjZlBfo | #193ES ]

https://t.co/Ib8C2RIy3c — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) July 4, 2021

Por nota, os Bombeiros explicaram que "o solicitante informou que visualizou um avião caindo no mangue. A equipe de resgate foi deslocada e no local se deparou com duas vítimas já sendo socorridas pelo Samu. Ambas estavam conscientes e orientadas, e apresentavam queimaduras. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros se dirigiu ao local da queda para gerenciamento dos riscos e isolamento da área. A ocorrência segue em andamento".

Your browser does not support the video tag.

Por nota, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que a coordenação do Samu 192 atendeu chamado às 10h26 deste domingo, próximo à reserva do Lameirão, em Guarapari, devido à queda da aeronave monomotor.

"Após avaliação do médico regulador, considerando a gravidade do chamado, foi empenhado recurso tipo Unidade de Suporte Avançado (USA) e uma Unidade de Suporte Básico (USB) e solicitado apoio do Corpo de Bombeiros Militares. Após chegada da equipe ao local, 2 vítimas foram atendidas e encaminhadas a um hospital da rede privada em Vitória", finaliza.

Your browser does not support the video tag.

O instrutor de trânsito Marcelo Poton, de 39 anos, pedalava com a esposa pela região quando percebeu haver algo estranho com a aeronave. Os dois flagraram o avião fazendo uma manobra que indicava algum problema. Em seguida, eles viram uma fumaça.

"As vítimas eram dois homens, eles saíram do avião conscientes. Estavam com escoriações no rosto e algumas queimaduras. Era um senhor e um homem mais novo", disse.

Em entrevista à TV Gazeta, o sargento Marcel, do Corpo de Bombeiros, informou que a aeronave era tripulada por um homem de 70 anos e outro de 30. Eles informaram aos militares que um dos motores apresentou pane, momentos antes do acidente.

"Era uma aeronave bimotor, segundo os pilotos, perdeu o motor direito, não conseguiram segurar essa aeronave e ela veio cair nessa mata. Um pouco antes da queda, eles conseguiram pular. Em função da explosão, tiveram algumas queimaduras", explicou.

Imagens do local onde avião de pequeno porte caiu em Guarapari

Por telefone, a QNE Escola de Aviadores explicou que o acidente já foi reportado ao Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) e garantiu que a manutenção do avião estava em dia. Os homens envolvidos no acidente também seriam pilotos muito experientes, foram encaminhados para um hospital em Vitória e estão bem.

EM 2020, ACIDENTE AÉREO EM GUARAPARI MATOU DUAS PESSOAS

Informações preliminares detalhadas à época dão conta que durante a decolagem, em Guarapari, a "aeronave entrou em emergência e o piloto realizou uma curva acentuada à direita, com intenções de retornar ao aeródromo de origem".

Ainda de acordo com o documento, a aeronave do modelo Cherokee 180, fabricada nos Estados Unidos (EUA), perdeu altitude e colidiu contra os dois galpões.