Acidente na BR 262 deixa três feridos em Venda Nova

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta de 19h30 na altura do quilômetro 109 da BR 262, bem próximo à base da corporação no município. Os veículos bateram de frente e ficaram parados no meio da via. Com o impacto da colisão, houve vazamento de óleo na pista e foi necessário jogar pó de serra para fazer a limpeza do local.