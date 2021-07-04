Acidente na BR 262 deixa três feridos em Venda Nova

Três pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois veículos na noite deste sábado (3) em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana. As causas ainda são desconhecidas. As vítimas foram socorridas e levadas para um hospital da região.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta de 19h30 na altura do quilômetro 109 da BR 262, bem próximo à base da corporação no município. Os veículos bateram de frente e ficaram parados no meio da via. Com o impacto da colisão, houve vazamento de óleo na pista e foi necessário jogar pó de serra para fazer a limpeza do local.
As vítimas foram levadas pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu para o Hospital Padre Máximo. O estado de saúde delas não foi divulgado.