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Portas e janelas fechadas

Moradores reclamam de infestação de moscas em Venda Nova do Imigrante

Segundo a comunidade, insetos partem de granjas de galinha na região. Prefeitura afirma que já tomou providências e que os resultados devem ser percebidos em breve

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 17:18

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

31 mai 2021 às 17:18
Moradores de Venda Nova do Imigrante reclamam de moscas
Moradores de Venda Nova do Imigrante reclamam de moscas Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Moradores da comunidade de Viçosinha, no interior de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, não suportam mais conviver com o que eles chamam de infestação de moscas. Segundo a comunidade, os insetos partem de granjas de galinha na região. Eles relatam que o problema é recorrente, aumentou neste ano.
O contador João Pedro Dias afirma que a situação é tão incômoda que até um abaixo-assinado foi realizado para que algum órgão público resolva o problema.
“Neste ano a situação está muito complicada, piorou muito em relação aos anos anteriores. Com o período chuvoso e quente, aumentou. A comunidade já requereu uma solução através de abaixo-assinado, mas queremos resultado”, diz o morador.
Moradores de Venda Nova do Imigrante reclamam de moscas
Carro ficou tomado pelos insetos em Venda Nova do Imigrante Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Por conta da quantidade abundante de moscas, os moradores da comunidade precisam viver com portas e janelas fechadas. “Infelizmente temos que viver com tudo fechado. Tenho uma bebê e, se deixar uma mínima frestinha, enche de moscas. Isso mexe com o psicológico da gente. É o dia todo limpando”, conta a dona de casa Renata Nunes.
A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante encaminhou uma nota à  reportagem da TV Gazeta Sul, informando que já realizou a vistoria para redução de moscas na comunidade e também visitou empreendimentos. Segundo a administração municipal, foram aplicados adulticida e larvicida para controle das moscas e larvas. Esse controle, segundo a prefeitura, não possuí efeito imediato, mas os resultados serão observados em breve.
Moradores de Venda Nova do Imigrante reclamam de moscas
Moradores de Venda Nova do Imigrante reclamam de moscas Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) também notificou uma granja da região, que tem 20 dias para retirar esterco e começar um novo tratamento para evitar as moscas.
Com informações da repórter da TV Gazeta Sul, Pricieli Venturini 

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