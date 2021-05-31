Moradores reclamam de infestação de moscas em Venda Nova do Imigrante

Moradores de Venda Nova do Imigrante reclamam de moscas Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Moradores da comunidade de Viçosinha, no interior de Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Espírito Santo , não suportam mais conviver com o que eles chamam de infestação de moscas. Segundo a comunidade, os insetos partem de granjas de galinha na região. Eles relatam que o problema é recorrente, aumentou neste ano.

O contador João Pedro Dias afirma que a situação é tão incômoda que até um abaixo-assinado foi realizado para que algum órgão público resolva o problema.

“Neste ano a situação está muito complicada, piorou muito em relação aos anos anteriores. Com o período chuvoso e quente, aumentou. A comunidade já requereu uma solução através de abaixo-assinado, mas queremos resultado”, diz o morador.

Carro ficou tomado pelos insetos em Venda Nova do Imigrante Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Por conta da quantidade abundante de moscas, os moradores da comunidade precisam viver com portas e janelas fechadas. “Infelizmente temos que viver com tudo fechado. Tenho uma bebê e, se deixar uma mínima frestinha, enche de moscas. Isso mexe com o psicológico da gente. É o dia todo limpando”, conta a dona de casa Renata Nunes.

A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante encaminhou uma nota à reportagem da TV Gazeta Sul, informando que já realizou a vistoria para redução de moscas na comunidade e também visitou empreendimentos. Segundo a administração municipal, foram aplicados adulticida e larvicida para controle das moscas e larvas. Esse controle, segundo a prefeitura, não possuí efeito imediato, mas os resultados serão observados em breve.

Moradores de Venda Nova do Imigrante reclamam de moscas Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul