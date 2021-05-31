Polícia descarta latrocínio em caso de vereador morto em Presidente Kennedy

Atualização
31/05/2021 - 9:06
Na noite desta segunda-feira (31), o delegado Thiago Viana, que investiga o caso, negou que tenha descartado latrocínio, ao contrário da informação repassada anteriormente pela assessoria da Polícia Civil.
Está descartada a possibilidade de latrocínio no caso da morte do vereador Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, assassinado na noite desta quinta-feira (27), em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. A informação foi divulgada pela Polícia Civil, no fim da manhã desta segunda-feira (31).
Segundo a polícia, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foi descartado. Em nota, a polícia informou que, segundo as investigações e testemunhas, um carro teria emparelhado o veículo em que estava a vítima e atirado.
O caso segue investigado na Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A polícia informa que a população pode ajudar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas", informa.
CARRO ENCONTRADO QUEIMADO
Um veículo queimado foi encontrado na manhã desta segunda-feira (31), em uma estrada no interior do município, na localidade de Monte Belo, e pode ter relação com a morte do vereador Marcos Costalonga.
A suspeita de envolvimento com o assassinato é porque o modelo do veículo queimado, Hyundai HB20, é o mesmo citado por uma testemunha como o carro que estava seguindo o vereador no dia da morte. “O modelo do carro é o mesmo envolvido no crime”, disse o delegado Thiago Viana.
“Uma testemunha viu um HB20 cinza chumbo emparelhando com o carro do vereador, ultrapassando e uma pessoa no banco desse carro disparou vários tiros contra o carro do vereador. Esse carro supostamente estaria seguindo o vereador desde o campo de Leonel, nós conseguimos imagens disso”, disse o delegado à reportagem da TV Gazeta Sul, nesta sexta-feira (28).
O CASO
O vereador Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, conhecido como Marquinhos da Cooperativa, foi assassinado na noite desta quinta-feira (27). Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 23h30 na estrada que liga as localidades de Leonel e Alegria, no interior do município.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, Costalonga conduzia um veículo de cor branca e estava acompanhado da esposa, no banco carona da frente, e de um amigo, no banco traseiro, quando foi interceptado por um carro prata, com quatro ocupantes encapuzados.