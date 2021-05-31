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Investigação

Polícia descarta latrocínio em caso de vereador morto em Presidente Kennedy

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (31). Um carro que pode ter relação com o crime foi encontrado queimado nesta manhã no município

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 12:31

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

31 mai 2021 às 12:31
Vereador é assassinado a tiros no interior de Presidente Kennedy
Vereador é assassinado a tiros no interior de Presidente Kennedy. O carro dele foi seguido e alvejado Crédito: Thales Rodrigues

Atualização

31/05/2021 - 9:06
Na noite desta segunda-feira (31), o delegado Thiago Viana, que investiga o caso, negou que tenha descartado latrocínio, ao contrário da informação repassada anteriormente pela assessoria da Polícia Civil.
Está descartada a possibilidade de latrocínio no caso da morte do vereador Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, assassinado na noite desta quinta-feira (27), em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. A informação foi divulgada pela Polícia Civil, no fim da manhã desta segunda-feira (31).
Segundo a polícia, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foi descartado. Em nota, a polícia informou que, segundo as investigações e testemunhas, um carro teria emparelhado o veículo em que estava a vítima e atirado.
O caso segue investigado na Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A polícia informa que a população pode ajudar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas", informa.

CARRO ENCONTRADO QUEIMADO

Um veículo queimado foi encontrado na manhã desta segunda-feira (31), em uma estrada no interior do município, na localidade de Monte Belo, e pode ter relação com a morte do vereador Marcos Costalonga.
A suspeita de envolvimento com o assassinato é porque o modelo do veículo queimado, Hyundai HB20, é o mesmo citado por uma testemunha como o carro que estava seguindo o vereador no dia da morte. “O modelo do carro é o mesmo envolvido no crime”, disse o delegado Thiago Viana.
“Uma testemunha viu um HB20 cinza chumbo emparelhando com o carro do vereador, ultrapassando e uma pessoa no banco desse carro disparou vários tiros contra o carro do vereador. Esse carro supostamente estaria seguindo o vereador desde o campo de Leonel, nós conseguimos imagens disso”, disse o delegado à reportagem da TV Gazeta Sul, nesta sexta-feira (28).
A suspeita de envolvimento com o assassinato é porque o modelo do veículo queimado é o mesmo citado por uma testemunha como o carro que estava seguindo o vereador no dia da morte
Carro queimado encontrado em Presidente Kennedy pode ter relação com morte do vereador Crédito: Kennedy em Dia

O CASO

O vereador Marcos Augusto Costalonga (PL), de 49 anos, conhecido como Marquinhos da Cooperativa, foi assassinado na noite desta quinta-feira (27). Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 23h30 na estrada que liga as localidades de Leonel e Alegria, no interior do município. 
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, Costalonga conduzia um veículo de cor branca e estava acompanhado da esposa, no banco carona da frente, e de um amigo, no banco traseiro, quando foi interceptado por um carro prata, com quatro ocupantes encapuzados.

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