Polícia descarta latrocínio em caso de vereador morto em Presidente Kennedy

Vereador é assassinado a tiros no interior de Presidente Kennedy. O carro dele foi seguido e alvejado Crédito: Thales Rodrigues

Segundo a polícia, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foi descartado. Em nota, a polícia informou que, segundo as investigações e testemunhas, um carro teria emparelhado o veículo em que estava a vítima e atirado.

O caso segue investigado na Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. A polícia informa que a população pode ajudar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas", informa.

CARRO ENCONTRADO QUEIMADO

A suspeita de envolvimento com o assassinato é porque o modelo do veículo queimado, Hyundai HB20, é o mesmo citado por uma testemunha como o carro que estava seguindo o vereador no dia da morte. “O modelo do carro é o mesmo envolvido no crime”, disse o delegado Thiago Viana.

“Uma testemunha viu um HB20 cinza chumbo emparelhando com o carro do vereador, ultrapassando e uma pessoa no banco desse carro disparou vários tiros contra o carro do vereador. Esse carro supostamente estaria seguindo o vereador desde o campo de Leonel, nós conseguimos imagens disso”, disse o delegado à reportagem da TV Gazeta Sul, nesta sexta-feira (28).

Carro queimado encontrado em Presidente Kennedy pode ter relação com morte do vereador Crédito: Kennedy em Dia

O CASO