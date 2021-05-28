Vereador é assassinado a tiros no interior de Presidente Kennedy Crédito: Thales Rodrigues

Costalonga dirigia uma Toyota Hilux e estava acompanhado da esposa, no banco carona da frente, e de um amigo, no banco traseiro, quando foi interceptado por um carro prata, com quatro ocupantes encapuzados, por volta das 23h30.

Your browser does not support the audio element. Carro de vereador assassinado em Presidente Kennedy pode ter sido seguido

A Polícia Civil informou que teve acesso a imagens de câmeras de segurança que indicam que o carro do vereador estava sendo seguido desde o campinho da localidade de Leonel, onde a vítima participou de uma partida de futebol. As imagens não foram divulgadas à imprensa. Quatro pessoas foram ouvidas até agora sobre o crime.

“Uma testemunha viu um HB20 cinza chumbo emparelhando com o carro do vereador, ultrapassando e uma pessoa no banco desse carro disparou vários tiros contra o carro do vereador. Esse carro supostamente estaria seguindo o vereador desde o campo de Leonel, nós conseguimos imagens disso”, afirmou o delegado à reportagem da TV Gazeta Sul nesta tarde. O delegado não descarta nenhuma linha de investigação no caso.

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Após a liberação do corpo do vereador do Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim , um cortejo levou o caixão até a capela mortuária do cemitério municipal, na sede.

A morte do vereador deixou os moradores chocados. “Apoiei ele em sua candidatura, pois seu partido fez coligação com nosso partido. Era uma pessoa muito querida, do bem, conhecida na cidade e não entendemos porque isso aconteceu”, disse a ex-vereadora e amiga Tânia Mara Fontana Correa.