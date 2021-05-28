Suspeito de assaltar mansões na Ilha do Boi é preso em flagrante

Com o suspeito, a polícia encontrou joias, relógios e cerca de R$ 11 mil escondidos debaixo de um colchão Crédito: Divulgação/Polícia Civil

prejuízo de quase R$ 400 mil reais a um advogado morador da Ilha do Boi, em Pouco mais de 24 horas após assaltar e provocar um, em Vitória , a polícia prendeu em flagrante o homem de 34 anos – apontado como o responsável por invadir residências no bairro da capital capixaba.

Na tarde do último domingo (23), o suspeito – identificado apenas com as iniciais E.J.S que já é conhecido da Polícia Civil do Estado – invadiu a casa do advogado e subtraiu dinheiro em espécie, incluindo dólar, joias, um colar de pérolas e relógios, totalizando cerca de meio milhão de reais em valores somados.

A ousadia do criminoso durou pouco tempo. Com as de imagens de videomonitoramento entregues à polícia, o suspeito foi logo identificado e, no dia seguinte, acabou detido em flagrante em sua casa, no bairro Consolação, também na Capital.

COMO FOI A PRISÃO EM CASA

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Na manhã desta sexta-feira (28), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), realizou uma coletiva de imprensa e deu detalhes da ação criminosa ocorrida no último final de semana. O homem preso foi reconhecido pela vítima e também por outros moradores do local por assaltos anteriores. Quem falou sobre o caso, foi o delegado Gianno Trindade, que esteve à frente da rápida investigação.

"Na segunda-feira, efetuamos a prisão em flagrante um indivíduo de 34 anos que havia furtado no domingo à tarde uma residência na Ilha do Boi e causou um prejuízo de cerca de R$ 400 mil a vítima. Esse mesmo indivíduo já havia sido preso pela Patrimonial no dia 9 de abril dando falsa identidade para a polícia. Encontramos na residência dele um cheque adulterado, o que gerou um flagrante de falsa identidade (falsidade ideológica) e de falsificação de documento particular (cheque)", disse Gianno.

IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CÂMERAS DA CASA

O criminoso não fez questão de esconder o próprio rosto ou dificultar sua identificação. Nas imagens obtidas pelo monitoramento interno da casa assaltada e do acesso à Ilha do Boi, o homem aparece sem camisa, com todas as tatuagens à mostra e agiu tranquilamente. De posse das imagens, a polícia foi até o endereço do suspeito e o prendeu.

O delegado da Delegacia Patrimonial Gianno Trindade, à direita, liderou a investigação que identificou e prendeu o suspeito um dia após o assalto de domingo (23) Crédito: Divulgação/Polícia Civil

"De imediato reconhecemos ser ele, pois já havia sido conduzido há pouco mais de um mês. Efetuamos uma diligência no bairro Consolação, ali na Escadaria Alcides Santos, conseguimos efetuar a prisão ainda em flagrante. No interior da residência dele foram encontrados alguns pertences reconhecidos pela vítima de imediato, incluindo cordões de ouro e relógios. Encontramos escondido debaixo do colchão a quantia de R$ 11 mil, que já foi devolvida à vítima", complementou o delegado.

A polícia acredita e investiga se o dinheiro em espécie encontrado com homem seja proveniente da troca ou venda dos 7 mil dólares por reais, ainda que a conversão seja diferente da cotação atual.

RECONHECIDO POR OUTRAS VÍTIMAS

Enquanto a polícia confeccionava o auto de prisão, outros moradores do bairro nobre de Vitória e também vítimas, reconheceram E.J.S. como o responsável por outros assaltos às respectivas residências, praticados no início deste ano, nos meses de janeiro e fevereiro.

As mansões da Ilha do Boi eram o alvo preferido do criminoso. Foram ao menos 4 assaltos praticados à residências pelo homem detido Crédito: Divulgação