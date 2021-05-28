Suspeito de assaltar mansões na Ilha do Boi é preso em flagrante

Pouco mais de 24 horas após assaltar e provocar um prejuízo de quase R$ 400 mil reais a um advogado morador da Ilha do Boi, em Vitória, a polícia prendeu em flagrante o homem de 34 anos – apontado como o responsável por invadir residências no bairro da capital capixaba.
Na tarde do último domingo (23), o suspeito – identificado apenas com as iniciais E.J.S que já é conhecido da Polícia Civil do Estado – invadiu a casa do advogado e subtraiu dinheiro em espécie, incluindo dólar, joias, um colar de pérolas e relógios, totalizando cerca de meio milhão de reais em valores somados.
A ousadia do criminoso durou pouco tempo. Com as de imagens de videomonitoramento entregues à polícia, o suspeito foi logo identificado e, no dia seguinte, acabou detido em flagrante em sua casa, no bairro Consolação, também na Capital.
COMO FOI A PRISÃO EM CASA
Na manhã desta sexta-feira (28), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), realizou uma coletiva de imprensa e deu detalhes da ação criminosa ocorrida no último final de semana. O homem preso foi reconhecido pela vítima e também por outros moradores do local por assaltos anteriores. Quem falou sobre o caso, foi o delegado Gianno Trindade, que esteve à frente da rápida investigação.
"Na segunda-feira, efetuamos a prisão em flagrante um indivíduo de 34 anos que havia furtado no domingo à tarde uma residência na Ilha do Boi e causou um prejuízo de cerca de R$ 400 mil a vítima. Esse mesmo indivíduo já havia sido preso pela Patrimonial no dia 9 de abril dando falsa identidade para a polícia. Encontramos na residência dele um cheque adulterado, o que gerou um flagrante de falsa identidade (falsidade ideológica) e de falsificação de documento particular (cheque)", disse Gianno.
IDENTIFICADO ATRAVÉS DE CÂMERAS DA CASA
O criminoso não fez questão de esconder o próprio rosto ou dificultar sua identificação. Nas imagens obtidas pelo monitoramento interno da casa assaltada e do acesso à Ilha do Boi, o homem aparece sem camisa, com todas as tatuagens à mostra e agiu tranquilamente. De posse das imagens, a polícia foi até o endereço do suspeito e o prendeu.
"De imediato reconhecemos ser ele, pois já havia sido conduzido há pouco mais de um mês. Efetuamos uma diligência no bairro Consolação, ali na Escadaria Alcides Santos, conseguimos efetuar a prisão ainda em flagrante. No interior da residência dele foram encontrados alguns pertences reconhecidos pela vítima de imediato, incluindo cordões de ouro e relógios. Encontramos escondido debaixo do colchão a quantia de R$ 11 mil, que já foi devolvida à vítima", complementou o delegado.
A polícia acredita e investiga se o dinheiro em espécie encontrado com homem seja proveniente da troca ou venda dos 7 mil dólares por reais, ainda que a conversão seja diferente da cotação atual.
RECONHECIDO POR OUTRAS VÍTIMAS
Enquanto a polícia confeccionava o auto de prisão, outros moradores do bairro nobre de Vitória e também vítimas, reconheceram E.J.S. como o responsável por outros assaltos às respectivas residências, praticados no início deste ano, nos meses de janeiro e fevereiro.
O assaltante de 34 anos está em prisão temporária de 30 dias, prorrogáveis pelo mesmo período. Ele acumula passagens por tráfico de drogas, uso de documento falso, falsidade ideológica e agora também responderá pelos assaltos. Ao ser preso, o homem se manteve calado e não assumiu ou negou os crimes na Ilha do Boi.