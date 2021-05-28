Polícia prende quadrilha durante invasão a galpão em Viana

Galpão alvo de bandidos em Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Nove homens armados invadiram o galpão de uma transportadora em obras na noite de quinta-feira (27), no bairro Arlindo Vilaschi, em Viana , na Grande Vitória.

Por conta da obra, havia muito material de construção, que seria o alvo da quadrilha. O bando entrou no galpão com um caminhão e uma caminhonete, após renderem o vigilante.

"Ouvi um barulho na entrada do portão. Quando fui verificar o que era, dois criminosos me renderam, me levaram para um canto e começaram a pegar o material que tinha lá dentro", contou o vigilante Adriano Cruz de Souza.

Segundo o proprietário, o vigilante de outra obra da região visualizou a situação e chamou a polícia.

Seis viaturas da Polícia Militar seguiram para o local e conseguiram prender seis pessoas. O grupo foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. Outros três criminosos fugiram.