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Transportadora em obras

Polícia prende quadrilha durante invasão a galpão em Viana

Vigilante da obra foi rendido por criminosos que tentaram levar R$ 80 mil em materiais de construção

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 11:48

Daniela Carla

Daniela Carla

Publicado em 

28 mai 2021 às 11:48
Galpão alvo de bandidos em Viana
Galpão alvo de bandidos em Viana Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Nove homens armados invadiram o galpão de uma transportadora em obras na noite de quinta-feira (27), no bairro Arlindo Vilaschi, em Viana, na Grande Vitória.
Por conta da obra, havia muito material de construção, que seria o alvo da quadrilha. O bando entrou no galpão com um caminhão e uma caminhonete, após renderem o vigilante.
"Ouvi um barulho na entrada do portão. Quando fui verificar o que era, dois criminosos me renderam, me levaram para um canto e começaram a pegar o material que tinha lá dentro", contou o vigilante Adriano Cruz de Souza.
Segundo o proprietário, o vigilante de outra obra da região visualizou a situação e chamou a polícia.
Seis viaturas da Polícia Militar seguiram para o local e conseguiram prender seis pessoas. O grupo foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica. Outros três criminosos fugiram.
Com informações da TV Gazeta

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