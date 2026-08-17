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Saúde

Sine de Vitória faz mutirão com 260 vagas de emprego em hospitais nesta quarta-feira (19)

postos estão disponíveis no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e no Hospital Evangélico, em Vila Velha

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 15:31

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

17 ago 2026 às 15:31
Candidatos podem fazer o cadastro no Sine de Vitória
Candidatos podem fazer o cadastro no Sine de Vitória Divulgação

O Sine de Vitória realiza nesta quarta-feira (19) um mutirão de emprego para contratar profissionais para atuar em hospitais da Capital e de Vila Velha. A ação tem como objetivo intermediar entrevistas junto a Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes). 


Os candidatos precisam levar o CPF. De acordo com a prefeitura, um dos principais diferenciais é que não é exigida experiência profissional comprovada na Carteira de Trabalho.


Os postos estão disponíveis no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e no Hospital Evangélico, em Vila Velha. Podem participar trabalhadores com diferentes níveis de formação e em diversas áreas, ampliando as possibilidades para quem já atua no setor ou busca uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho.

As oportunidades são para enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de hemoterapia, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços gerais, copeiro e maqueiro. 


“Nosso objetivo é aproximar quem procura emprego de quem precisa contratar, facilitando esse encontro e ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho", destacou o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi.  


O Sine de Vitória funciona na Casa do Cidadão, que fica na Avenida Maruípe, nº 2.544, no bairro Itararé.

A agência também oferece outras oportunidades, que podem ser conferidas no site Trabalha Vix, que é atualizado constantemente.


Para consultar as vagas, basta acessar o site, clicar em "Exibir mais filtros" e selecionar a cidade de Vitória no campo "Localidade". Em seguida, o candidato poderá visualizar as oportunidades abertas e clicar em "Saiba mais" para conferir os detalhes de cada vaga, como requisitos, atribuições e forma de candidatura.

Confira as vagas

  • Auxiliar de limpeza (100)

  • Auxiliar administrativo (50)

  • Técnico de enfermagem (70) 

  • Enfermeiro (15)

  • Maqueiro de hospital (10)

  • Técnico em hemoterapia (5)

  • Auxiliar de cozinha (5)

  • Técnico de laboratório hospitalar (5)

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