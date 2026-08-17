Sine de Vitória faz mutirão com 260 vagas de emprego em hospitais nesta quarta-feira (19)

O Sine de Vitória realiza nesta quarta-feira (19) um mutirão de emprego para contratar profissionais para atuar em hospitais da Capital e de Vila Velha. A ação tem como objetivo intermediar entrevistas junto a Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes).





Os candidatos precisam levar o CPF. De acordo com a prefeitura, um dos principais diferenciais é que não é exigida experiência profissional comprovada na Carteira de Trabalho.





Os postos estão disponíveis no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, e no Hospital Evangélico, em Vila Velha. Podem participar trabalhadores com diferentes níveis de formação e em diversas áreas, ampliando as possibilidades para quem já atua no setor ou busca uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho.