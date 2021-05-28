Guarda Municipal rende idoso e impede feminicídio na Enseada, em Vitória

Suspeito foi levado à Delegacia Regional, no Horto, em Vitória Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

Um idoso de 74 anos foi preso por estar armado com uma espingarda calibre 32 por volta de 19h30 desta quinta-feira (27), no bairro Enseada do Suá, em Vitória. Ele foi flagrado pela Guarda Municipal em frente a um hotel, próximo à Praça do Papa.

A Guarda foi ao local após receber informação de tentativa de feminicídio no local. De acordo com a denúncia, o idoso dizia que iria matar sua esposa, que trabalha nas imediações. Segundo os agentes, o detido aparentava ter ingerido bebida alcoólica. Ele foi detido com uma espingarda calibre 32 municiada, além de outras munições calibre 38.

"A Guarda foi acionada pelo Ciodes para a averiguar uma tentativa de feminicídio na Enseada do Suá. Fomos até ao local, identificamos o suspeito, ele falou que a esposa trabalha na região, mas ele não estava esperando a mulher. Como estava armado na rua, ele foi conduzido à delegacia", explicou o inspetor.

O idoso foi conduzido para a Delegacia Regional da Capital. O inspetor Dalcin disse que o suspeito relatou ter comprado a arma por R$ 600 no Morro da Garrafa, na Praia do Suá. O armamento foi entregue à Polícia Civil . O homem negou a tentativa de feminicídio.

Em nota, a Polícia Civil informa que o suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. O procedimento será encaminhado para Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória.