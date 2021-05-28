Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Armado com espingarda

Guarda Municipal rende idoso e impede feminicídio na Enseada, em Vitória

De acordo com denúncia recebida pelos agentes, o homem estava em frente à Praça do Papa, dizendo que mataria a mulher dele. O suspeito foi levado à delegacia, mas pagou fiança e foi liberado

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 08:36

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

28 mai 2021 às 08:36
Suspeito foi levado à Delegacia Regional, no Horto, em Vitória Crédito: Divulgação/Guarda Municipal
Um idoso de 74 anos foi preso por estar armado com uma espingarda calibre 32 por volta de 19h30 desta quinta-feira (27), no bairro Enseada do Suá, em Vitória. Ele foi flagrado pela Guarda Municipal em frente a um hotel, próximo à Praça do Papa.
A Guarda  foi ao local após receber informação de tentativa de feminicídio no local. De acordo com a denúncia, o idoso dizia que iria matar sua esposa, que trabalha nas imediações. Segundo os agentes, o detido aparentava ter ingerido bebida alcoólica. Ele foi detido com uma espingarda calibre 32 municiada, além de outras munições calibre 38. 
"A Guarda foi acionada pelo Ciodes para a averiguar uma tentativa de feminicídio na Enseada do Suá. Fomos até ao local, identificamos o suspeito, ele falou que a esposa trabalha na região, mas ele não estava esperando a mulher. Como estava armado na rua, ele foi conduzido à delegacia", explicou o inspetor. 
O idoso foi conduzido para a Delegacia Regional da Capital. O inspetor Dalcin disse que o suspeito relatou ter comprado a arma por R$ 600 no Morro da Garrafa, na Praia do Suá. O armamento foi entregue à Polícia Civil. O homem negou a tentativa de feminicídio.
Em nota, a Polícia Civil informa que o suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão. O procedimento será encaminhado para Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória.
Arma foi localizada com suspeito de 74 anos Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

Veja Também

Motociclista morre em acidente com caminhão em rodovia de Cachoeiro

Polícia prende suspeito de roubar e agredir feirante em Vila Velha

PRF encontra 10 quilos de maconha em ônibus na BR 262

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarda municipal Polícia Civil Violência Contra a Mulher Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que plantar em maio: hortaliças e flores ideais para cultivar no mês
Prédio do antigo parque gráfico de A Gazeta
Nova loja do Supermercado BH vai abrir 120 vagas de emprego no ES
Data: 02/01/2020 - ES - Vitória - Sede da Assembléia Legislativa do ES - Editoria: Política - GZ
As quatro décadas do PSB no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados