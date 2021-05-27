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Na ES 488

Motociclista morre em acidente com caminhão em rodovia de Cachoeiro

O corpo da vítima e a moto ficaram às margens da Rodovia do Frade, como é conhecida a estrada estadual que fica no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 16:56

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 mai 2021 às 16:56
Motociclsita
Motociclista bateu contra caminhão  Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Um motociclista morreu na tarde desta quinta-feira (27) em um acidente com um caminhão no quilômetro 6 da ES 488, conhecida como Rodovia do Frade, na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 13h30 e a causa não foi informada, assim como os detalhes sobre como a batida aconteceu. O corpo da vítima e a moto foram parar às margens da rodovia.

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Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas, conforme o boletim da PM, o motociclista morreu no local e a perícia foi acionada. O motorista do caminhão não ficou ferido. O nome da vítima não foi divulgado pela Polícia Militar.

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