Reta do Aeroporto deve ganhar outro nome: Rodovia das Paneleiras

Reta do Aeroporto, na BR 101 Crédito: Fernando Madeira

Rodovia das Paneleiras, em homenagem ao trabalho exercido pelas profissionais no Espírito Santo, cujo artesanato foi considerado, em 2002, patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Um trecho de 2,9 quilômetros, com início na Reta do Aeroporto, em Vitória , pode receber o nome de, em homenagem ao trabalho exercido pelas profissionais no Espírito Santo, cujo artesanato foi considerado, em 2002, patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A via, que pertencia à BR 101, foi transferida para o Estado em fevereiro deste ano. Ela tem início na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, no trecho conhecido como Reta do Aeroporto - localizado no ponto entre os bairros Jabour e Goiabeiras -, e vai até o Viaduto do Contorno de Vitória, em Carapina, na Serra.

De acordo com o deputado estadual Fabrício Gandini, foi necessário fazer um projeto de lei para o Estado assumir o trecho. A Lei nº 11.155 foi sancionada pelo governador Renato Casagrande em agosto de 2020. Já em fevereiro deste ano, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) fez a transferência da via para o Estado.

“Ela entrou para o banco de rodovias do Espírito Santo, mas continuava sendo chamada de BR 101. Resolvemos então fazer uma homenagem às paneleiras, que com a produção de panelas de barro exercem uma atividade cultural importante para o Estado”, explicou o parlamentar.

Paneleira de Goiabeiras Crédito: Ricardo Medeiros

Alvo da homenagem, a Associação das Paneleiras está localizada na continuação da via, mas já no trecho da Avenida Fernando Ferrari, no bairro Goiabeiras, em Vitória. O material para a confecção das panelas é retirado do Vale do Mulembá, no bairro Joana D’Arc. O modo de fazer das paneleiras de Goiabeiras foi o primeiro registro de patrimônio imaterial no Espírito Santo.

O projeto com a alteração do nome foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no último dia 20. “Agora vai a plenário para abrir prazo recursal e na sequência segue para o governador sancionar ou vetar”, explicou Gandini.

TRECHO COM OBRAS E POLÊMICA

O trecho que vai abrigar a nova Rodovia das Paneleiras é objeto de obras que estão sendo realizadas pela Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), para abrigar o complexo viário Trevo de Carapina.