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Projeto em aprovação

Reta do Aeroporto deve ganhar outro nome: Rodovia das Paneleiras

O trecho, que pertencia à BR 101, foi transferido para o governo do Estado em fevereiro deste ano e agora pode o nome alterado para homenagear o trabalho das paneleiras

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 13:10

Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

27 mai 2021 às 13:10
Congestionamento formado na reta do aeroporto após acidente com morte na BR 101, na Serra
Reta do Aeroporto, na BR 101 Crédito: Fernando Madeira
Um trecho de 2,9 quilômetros, com início na Reta do Aeroporto, em Vitória, pode receber o nome de Rodovia das Paneleiras, em homenagem ao trabalho exercido pelas profissionais no Espírito Santo, cujo artesanato foi considerado, em 2002,  patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
A via, que pertencia à BR 101, foi transferida para o Estado em fevereiro deste ano. Ela tem início na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, no trecho conhecido como Reta do Aeroporto - localizado no ponto entre os bairros Jabour e Goiabeiras -, e vai até o Viaduto do Contorno de Vitória, em Carapina, na Serra.
De acordo com o deputado estadual Fabrício Gandini,  foi necessário fazer um projeto de lei para o Estado assumir o trecho. A Lei nº 11.155 foi sancionada pelo governador Renato Casagrande em agosto de 2020. Já em fevereiro deste ano, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) fez a transferência da via para o Estado. 
“Ela entrou para o banco de rodovias do Espírito Santo, mas continuava sendo chamada de BR 101. Resolvemos então fazer uma homenagem às paneleiras, que com a produção de panelas de barro exercem uma atividade cultural importante para o Estado”, explicou o parlamentar.
Paneleiras de Goiabeiras
Paneleira de Goiabeiras Crédito: Ricardo Medeiros
Alvo da homenagem, a Associação das Paneleiras está localizada na continuação da via, mas já no trecho da Avenida Fernando Ferrari, no bairro Goiabeiras, em Vitória. O material para a confecção das panelas é retirado do Vale do Mulembá, no bairro Joana D’Arc. O modo de fazer das paneleiras de Goiabeiras foi o primeiro registro de patrimônio imaterial no Espírito Santo.
O projeto com a alteração do nome foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no último dia 20. “Agora vai a plenário para abrir prazo recursal e na sequência segue para o governador sancionar ou vetar”, explicou Gandini.

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TRECHO COM OBRAS E POLÊMICA

O trecho que vai abrigar a nova Rodovia das Paneleiras é objeto de obras que estão sendo realizadas pela Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), para abrigar o complexo viário Trevo de Carapina.
A obra é alvo de uma disputa com a Prefeitura de Vitória, após a  Secretaria de Meio Ambiente do município embargar, na segunda-feira (24), a etapa inicial dos trabalhos que estavam sendo realizados na Capital. Enquanto o problema não é solucionado, a Semobi decidiu iniciar as obras pela segunda etapa, na Serra, evitando atraso na execução.
Segundo a Semobi, com as intervenções, a nova rodovia passará a contar com mais faixas por sentido. Um viaduto será implantado na divisa entre as cidades para melhorar o tráfego na região Também serão implantados novos acessos viários aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles (Avenida João Palácios), eliminando o semáforo de conversão existente atualmente. Além disso, a região também receberá obras de urbanização, praça, ciclovias, semáforos inteligentes, entre outras melhorias.

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