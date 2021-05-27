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Polícia prende suspeito de roubar e agredir feirante em Vila Velha

Crime aconteceu na manhã de terça-feira (25). A Polícia Civil chegou ainda procura outras duas pessoas que também teriam participado do assalto ao feirante

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 13:11

Publicado em 

27 mai 2021 às 13:11

  • Do G1/ES

Feira de Araçás, onde trabalha feirante que foi agredido em assalto em Vila Velha
Feira de Araçás, em Vila Velha, onde trabalha o feirante que foi agredido em assalto Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem suspeito de agredir e roubar um feirante foi preso em Araçás, em Vila Velha, na última terça-feira (25), mesmo dia do crime.
Durante a manhã da terça, dois criminosos chegaram de carro, guiado por um terceiro envolvido, e renderam o feirante Josué Carlos. A vítima havia acabado de estacionar o veículo para fazer feira e chegou a lutar com os bandidos usando uma garrafa. Ele foi alvo de uma coronhada na cabeça e acabou ferido.
"Não tinha nem dois minutos que eu havia estacionado. Um deles me abordou, me segurando pela camisa e colocou a arma na minha cabeça. O outro deu a volta no carro dizendo "perdeu, perdeu", depois tomou o celular do meu menino que estava no carro, pegou o celular dele", contou. "Eu estava com as garrafas de bebida na mão e, quando ele virou de costas para tentar abordar outro motorista, o acertei na cabeça", concluiu o feirante em entrevista à TV Gazeta logo após o ocorrido.

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Durante o assalto, o feirante perdeu de uma só vez o carro, que não tem seguro, e tudo que havia levado para vender. Até a máscara do feirante foi roubada. A arma usada no crime, um revólver de calibre 32, foi localizada no mesmo dia. O nome do preso não foi divulgado.
"Chegamos até ele por meio da inteligência da Polícia Civil e também imagens de viodemonitoramento. Vamos verificar também se estes indivíduos são os mesmos que tem praticado outros delitos semelhantes na região de Araças", explicou o delegado Gabriel Monteiro, titular do Departamento Especializado em Investigação Criminal (Deic).
O feirante trabalhava fazendo manutenção em prédios. Com a pandemia, ficou desempregado e passou a investir em produtos da roça, como queijos, linguiça e cachaça. Há apenas um mês passou a vender os produtos na feira de Araçás.

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