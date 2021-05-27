Polícia prende suspeito de roubar e agredir feirante em Vila Velha

Do G1/ES

Feira de Araçás, em Vila Velha, onde trabalha o feirante que foi agredido em assalto Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Durante a manhã da terça, dois criminosos chegaram de carro, guiado por um terceiro envolvido, e renderam o feirante Josué Carlos. A vítima havia acabado de estacionar o veículo para fazer feira e chegou a lutar com os bandidos usando uma garrafa. Ele foi alvo de uma coronhada na cabeça e acabou ferido.

"Não tinha nem dois minutos que eu havia estacionado. Um deles me abordou, me segurando pela camisa e colocou a arma na minha cabeça. O outro deu a volta no carro dizendo "perdeu, perdeu", depois tomou o celular do meu menino que estava no carro, pegou o celular dele", contou. "Eu estava com as garrafas de bebida na mão e, quando ele virou de costas para tentar abordar outro motorista, o acertei na cabeça", concluiu o feirante em entrevista à TV Gazeta logo após o ocorrido.

Durante o assalto, o feirante perdeu de uma só vez o carro, que não tem seguro, e tudo que havia levado para vender. Até a máscara do feirante foi roubada. A arma usada no crime, um revólver de calibre 32, foi localizada no mesmo dia. O nome do preso não foi divulgado.

"Chegamos até ele por meio da inteligência da Polícia Civil e também imagens de viodemonitoramento. Vamos verificar também se estes indivíduos são os mesmos que tem praticado outros delitos semelhantes na região de Araças", explicou o delegado Gabriel Monteiro, titular do Departamento Especializado em Investigação Criminal (Deic).