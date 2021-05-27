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Cervejas e refrigerantes

Bandidos assaltam bar e levam carro de distribuidora em Cariacica

Ao parar em um bar, no bairro Nova Brasília, o entregador foi rendido por dois bandidos armados. Os criminosos levaram também a carga do veículo e aproveitaram ainda para roubar o bar onde as bebidas seriam entregues.

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 10:03

Daniela Carla

Daniela Carla

Publicado em 

27 mai 2021 às 10:03
Distribuidoras de bebidas e lojas de conveniência foram afetadas por portaria da Sesa
Carro de distribuidora de bebidas foi roubado em Cariacica Crédito: Pixabay
O veículo de uma distribuidora de bebidas foi roubado durante o trajeto de entregas no final da tarde desta quarta-feira (26), em Cariacica.  Os bandidos levaram também a carga do veículo e aproveitaram ainda para roubar o bar onde as bebidas seriam entregues.
O dono da distribuidora de bebidas contou à reportagem da TV Gazeta que o veículo saiu do bairro Nova Valverde  por volta das 18 horas para fazer uma série de entregas. Ao parar em um bar, no bairro Nova Brasília, local da primeira entrega, o entregador foi rendido por dois bandidos armados. Os criminosos também renderam o dono do bar e alguns familiares dele que estavam no local. 
Na hora do assalto, o bar tinha acabado de abrir e apenas a família do proprietário estava no local. Os bandidos pegaram o celular das pessoas e o dinheiro do caixa, e obrigaram todas as pessoas a irem para dentro da casa do proprietário, que fica nos fundos do estabelecimento.
Com as pessoas trancadas dentro da casa, os criminosos fugiram com os celulares, dinheiro, as bebidas e o veículo da distribuidora.  

O QUE DIZEM AS POLÍCIAS MILITAR E CIVIL

Por nota, a Polícia Militar informou que foi acionada no início da noite desta última quarta-feira (27) para verificar um roubo em estabelecimento comercial, em Nova Brasília, Cariacica. Em contato com uma das vítimas, ela relatou que dois homens armados chegaram e anunciaram o assalto levando seu aparelho celular e um veículo, modelo Fiat/Strada, de outra pessoa que estava no estabelecimento. No entanto, a vítima do carro não estava mais no local. O homem foi orientado a registrar a ocorrência em uma delegacia para que o caso fosse investigado.
Polícia Civil, também em nota, orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br , para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações. A população pode contribuir para o trabalho da Polícia de forma anônima através do Disque-Denúncia 181.

CARRO FOI ENCONTRADO

O carro da distribuidora foi encontrado por volta da meia-noite, no bairro Mucuri, também em Cariacica. O veículo estava sem as bebidas. O dinheiro e os celulares roubados também não foram recuperados.
Com informações da TV Gazeta.

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