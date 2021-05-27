Capixaba de 16 anos costura e reforma casa para realizar sonho no boxe

Giovany Lucas, de 16 anos, trabalha como costureiro e pedreiro para realizar sonho no boxe Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Muitos jovens no Brasil têm o sonho de se tornarem atletas profissionais, seja no futebol, basquete, vôlei ou em outros esportes. Para Giovany Lucas, de 16 anos, o objetivo principal é se tornar uma grande estrela do boxe. O jovem, porém, ainda não possui patrocinadores e, para ajudar com as despesas, trabalha ajudando a família em uma loja de confecções e como pedreiro, ajudando a reformar a casa.

Giovany mora no bairro Cidade da Barra, em Vila Velha , onde divide as três funções: atleta, pedreiro e costureiro. O jovem contou que gosta de trabalhar em casa, porque consegue ficar perto da família enquanto junta seu dinheiro.

"Para mim é muito bom, porque eu estou com meus pais, minha família, não preciso sair para trabalhar, estou trabalhando de casa. Então é ótimo. Ser pedreiro é bom, porque você constrói sua própria casa, tira um trocado. E foram meu pai e meu avô que me ensinaram. Todo mundo pega na massa aqui e faz", disse.

Giovany Lucas, de 16 anos, trabalha como costureiro e pedreiro para realizar sonho no boxe Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Aos 16 anos, Giovany é campeão capixaba de boxe e tenta ir para o Campeonato Brasileiro da modalidade, em Joinvile, município de Santa Catarina. Ele disse que ainda não possui um patrocinador para ajudá-lo nos custos da carreira e seu tio, Ronaldo Pereira, que também treina o jovem, acredita que ele é uma promessa que pode se tornar realidade no esporte.

Na noite desta quarta-feira (26), Giovany e Ronaldo partiram para Santa Catarina para a disputa do Campeonato Brasileiro de Boxe. Sem conseguir um patrocínio para custear as passagens de avião, o jeito foi pegar a estrada de carro para conseguir continuar lutando pelo sonho.

"É uma promessa pro boxe do Espírito Santo. A gente vem desenvolvendo muito bem o trabalho que tem sido feito com ele e ele tem se mostrado muito interessado. Com certeza, o futuro do Giovany está marcado na seleção brasileira em São Paulo”, afirmou Ronaldo.

DIAGNÓSTICO DE DOENÇA CARDÍACA

Aos três anos, Giovany foi diagnosticado com um sopro no coração, o que, segundo o pai, Gláuber Costa, fez com que o jovem fosse submetido a uma cirurgia de urgência. Os médicos orientaram a não deixar Giovany correr, mas hoje o garoto se tornou orgulho para o pai no esporte.