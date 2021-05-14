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Imunização

Atletas capixabas começam a ser vacinados para Olimpíadas de Tóquio

A primeira capixaba a tomar a vacina foi Luiza Fiorese, do vôlei paralímpico. A cada atleta vacinado, o COI destinará duas doses ao Sistema Único de Saúde (SUS)

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 17:40

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 mai 2021 às 17:40
Luiza Fiorese, atleta do vôlei paralímpico, foi vacinada contra a Covid-19
Luiza Fiorese, atleta do vôlei paralímpico, foi vacinada contra a Covid-19 Crédito: Reprodução Instagram
Atletas brasileiros que irão disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio começaram a ser vacinados contra a Covid-19 nesta sexta-feira (14). A campanha de imunização envolve atletas, paratletas, comissões técnicas e jornalistas, todos credenciados para o embarque rumo aos jogos, que começarão no dia 23 de julho.
Atletas capixabas começam a ser vacinados para Olimpíadas de Tóquio
O primeiro a receber a agulhada no braço foi o judoca paralímpico Antônio Tenório, mas também teve capixaba que começou o processo de imunização nesse dia inaugural. Luiza Fiorese, natural de Venda Nova do Imigrante, comemorou nas redes sociais após tomar a 1ª dose. Ela é atleta do vôlei paralímpico, modalidade que busca o primeiro ouro em uma olimpíada.
No Instagram, a capixaba comemorou em caixa alta: "VIVA A VACINA". Na publicação, Luiza aparece de máscara, item obrigatório mesmo após a vacinação.
"Um momento muito histórico, muito marcante pra gente. Acho que a vacina é uma ponta de esperança pra todos os brasileiros. A vacina pode levar a gente a viver uma vida normal de volta"
Luiza Fiorese - Atleta capixaba
Cerca de 1.800 pessoas devem receber a vacina contra a Covid-19 em seis capitais do Brasil. A vacinação faz parte do Plano Nacional de Imunização (PNI) do governo federal e garante mais de sete mil doses extras à população brasileira. A cada atleta vacinado, duas doses serão doadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).
"Dá uma segurança de ver que os Jogos vão de fato acontecer, que as coisas já começaram a se movimentar pra isso, então todo mundo ficou muito feliz com essa oportunidade, além disso, felizes com as doações do COI para o SUS", disse Luiza à reportagem de A Gazeta.

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Segundo o Time Brasil, a ação não tem custos para o país, uma vez que os imunizantes foram doados pelo Comitê Olímpico Internacional. As vacinas usadas são das farmacêuticas Sinovac e Pfizer - ambas utilizadas na imunização do público geral.
Países com Austrália, Bélgica, Espanha, Alemanha e México também estão vacinando os atletas credenciados. O COI informou que a vacina não é obrigatória para a disputa dos jogos de Tóquio.
Como aconteceu na manhã desta sexta-feira com Luiza Fiorese, que representa o Espírito Santo no vôlei sentado, outros capixabas devem receber o imunizante ao longo dos dias. Ela tem a segunda dose marcada para junho, em São Paulo, antes de viajar para Tóquio.
Os Jogos Olímpicos de Tóquio acontecerão entre os dias 23 de julho e 8 de agosto. Os Jogos Paralímpicos têm início em 24 de agosto e terminam em 5 de setembro.

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