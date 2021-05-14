Luiza Fiorese, atleta do vôlei paralímpico, foi vacinada contra a Covid-19 Crédito: Reprodução Instagram

Atletas brasileiros que irão disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio começaram a ser vacinados contra a Covid-19 nesta sexta-feira (14). A campanha de imunização envolve atletas, paratletas, comissões técnicas e jornalistas, todos credenciados para o embarque rumo aos jogos, que começarão no dia 23 de julho.

Your browser does not support the audio element. Atletas capixabas começam a ser vacinados para Olimpíadas de Tóquio

O primeiro a receber a agulhada no braço foi o judoca paralímpico Antônio Tenório, mas também teve capixaba que começou o processo de imunização nesse dia inaugural. Luiza Fiorese, natural de Venda Nova do Imigrante , comemorou nas redes sociais após tomar a 1ª dose. Ela é atleta do vôlei paralímpico, modalidade que busca o primeiro ouro em uma olimpíada.

No Instagram, a capixaba comemorou em caixa alta: "VIVA A VACINA". Na publicação, Luiza aparece de máscara, item obrigatório mesmo após a vacinação.

"Um momento muito histórico, muito marcante pra gente. Acho que a vacina é uma ponta de esperança pra todos os brasileiros. A vacina pode levar a gente a viver uma vida normal de volta" Luiza Fiorese - Atleta capixaba

"Dá uma segurança de ver que os Jogos vão de fato acontecer, que as coisas já começaram a se movimentar pra isso, então todo mundo ficou muito feliz com essa oportunidade, além disso, felizes com as doações do COI para o SUS", disse Luiza à reportagem de A Gazeta.

Segundo o Time Brasil, a ação não tem custos para o país, uma vez que os imunizantes foram doados pelo Comitê Olímpico Internacional. As vacinas usadas são das farmacêuticas Sinovac e Pfizer - ambas utilizadas na imunização do público geral.

Países com Austrália, Bélgica, Espanha, Alemanha e México também estão vacinando os atletas credenciados. O COI informou que a vacina não é obrigatória para a disputa dos jogos de Tóquio.

Como aconteceu na manhã desta sexta-feira com Luiza Fiorese, que representa o Espírito Santo no vôlei sentado, outros capixabas devem receber o imunizante ao longo dos dias. Ela tem a segunda dose marcada para junho, em São Paulo, antes de viajar para Tóquio.