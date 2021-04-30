Piloto capixaba participa pela primeira vez da ‘Império Endurance Brasil’

Hugo Cibien já está pronto para a competição que acontece neste sábado (01) Crédito: Cintia Azevedo/Divulgação

Prova de longa duração e que reúne os carros mais rápidos e de mais alto nível no país, a Império Endurance Brasil abre uma nova temporada neste sábado (1), em Goiânia, e terá a estreia do piloto capixaba Hugo Cibien na competição. O piloto integra a LT Team, equipe comandada pelo piloto de Fórmula Truck Leandro Totti, tricampeão da categoria, e vai disputar a categoria P3, de protótipos nacionais de alta performance. Ele divide o carro, que ultrapassa a barreira dos 260km/h, com os pilotos João Luiz Quagliato e Luiz Cesar Junior.

O capixaba embarcou para Goiânia na quarta-feira (28), e na quinta e nesta sexta (30) já realiza os últimos treinos antes da prova, que terá duração de 4 horas.

Cibien começou no kart profissional no final da década de 90 e, desde 2017, corre na Veloce Supercup, campeonato regional nos estados do Sul do País. Agora, aos 38 anos, segue para um novo desafio: a estreia na Império Endurance Brasil. Neste grid, o capixaba se junta a outros grandes nomes das pistas como Nelsinho Piquet, Cassio Homem de Melo, Xandinho Negrão, Ricardo Mauricio, Atila Abreu, Daniel Serra e Julio Campos.

“A expectativa é grande, pois é uma corrida que nunca fiz, de endurance, a chamada longa duração. Por isso, você não pode ser agressivo a toda hora, tem que poupar equipamento para chegar até o final. É a categoria mais rápida do Brasil, superando até mesmo a Stock Car. Ao mesmo tempo é uma categoria em que você tem várias classes correndo juntas, algo que ainda não vivenciei como piloto. Carros GT como Ferrari, McLaren e Lamborghini se comportam em pista muito diferente dos protótipos. É necessário administrar a corrida de diversas formas. A constância em uma prova como essa, com voltas rápidas, mas poupando equipamento, sem se envolver em acidentes, se torna muito mais importante do que uma corrida "Sprint", de menor duração que exige menos do equipamento, permitindo você abusar mais em pista”, destaca.

A preparação precisou ser adaptada por conta da pandemia. “Tivemos a oportunidade de estar em pista em Londrina, que fica bem ao lado da sede da equipe. Treinei uma vez lá, mas os outros treinos foram cancelados por conta de lockdown, modificando bastante a agenda. Por isso, durante esse período, contei com o auxílio da tecnologia, treinando pelo simulador. Também foi muito importante manter uma rotina de atividades físicas e outros esportes que auxiliem no preparo, afinal, é preciso manter o equilíbrio, principalmente o foco e a concentração, a uma velocidade de mais de 200km/h”, explica Cibien.

Inicialmente marcada para começar em abril, a temporada de 2021 da Império Endurance Brasil precisou ser adiada por conta da pandemia, mas as datas de suas oito etapas já estão definidas: 01 de maio (Goiânia), 05 de junho (Curitiba), 03 de junho (a definir), 07 de agosto (Interlagos), 04 de setembro (Santa Cruz do Sul), 02 de outubro (Velopark – Rio Grande do Sul), 27 de novembro e 18 de dezembro, com locais a definir.