Capixaba Didi Louzada assina contrato com o New Orleans Pelicans

Didi Louzada é jogador do New Orleans Pelicans. O capixaba de 21 anos assinou contrato nesta terça-feira (27), com a franquia até o fim da temporada 2021-2022 e será o 18º brasileiro na história a jogar na NBA.
Didi, selecionado no NBA Draft 2019 pelo Atlanta Hawks na 35ª posição – envolvido em negociação com os Pelicans na mesma noite -, voltará as boas atuações com a camisa de New Orleans na Summer League 2019, em Las Vegas. Depois de duas temporadas pelo Sydney Kings (Austrália), o brasileiro se junta imediatamente ao grupo e já está à disposição do técnico Stan Van Gundy para a disputa das últimas partidas da temporada regular 2020-2021.
Nos Pelicans, o ala vai usar o número 0 às costas e reencontrar ex-companheiros de Summer League e Draft, como Zion Williamson, Jaxson Hayes e Nickeil Alexander-Walker.
"Estou muito feliz em assinar com os Pelicans, é um momento importante, muito especial na minha carreira. É um sonho realizado que não é só meu, mas da minha família, da minha mãe, que nunca me deixou desistir, e sempre tive o apoio dos fãs, dos meus agentes para chegar até aqui. Tenho muito a agradecer pelos dois anos maravilhosos em Sydney, foi um período muito importante para a minha evolução, para o meu amadurecimento e aprimorar o meu jogo, para me deixar mais preparado, mais pronto para a NBA. Estou empolgado e ansioso pela minha estreia, sei que a minha hora vai chegar e vou poder contribuir com a equipe. Agora eu quero fazer história aqui em New Orleans", afirmou Didi.
Os Pelicans ocupam a 11ª posição na Conferência Oeste (27v34d), na briga por uma vaga nos playoffs. Em 2019, Didi chegou à semifinal da Summer League com médias de 11,0 pontos, 3,0 rebotes, 2,0 assistências e 1,5 roubos de bola, em 27 minutos.