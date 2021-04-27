Capixaba Didi Louzada assina contrato com o New Orleans Pelicans

Didi, selecionado no NBA Draft 2019 pelo Atlanta Hawks na 35ª posição – envolvido em negociação com os Pelicans na mesma noite -, voltará as boas atuações com a camisa de New Orleans na Summer League 2019, em Las Vegas. Depois de duas temporadas pelo Sydney Kings (Austrália), o brasileiro se junta imediatamente ao grupo e já está à disposição do técnico Stan Van Gundy para a disputa das últimas partidas da temporada regular 2020-2021.

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"Estou muito feliz em assinar com os Pelicans, é um momento importante, muito especial na minha carreira. É um sonho realizado que não é só meu, mas da minha família, da minha mãe, que nunca me deixou desistir, e sempre tive o apoio dos fãs, dos meus agentes para chegar até aqui. Tenho muito a agradecer pelos dois anos maravilhosos em Sydney, foi um período muito importante para a minha evolução, para o meu amadurecimento e aprimorar o meu jogo, para me deixar mais preparado, mais pronto para a NBA. Estou empolgado e ansioso pela minha estreia, sei que a minha hora vai chegar e vou poder contribuir com a equipe. Agora eu quero fazer história aqui em New Orleans", afirmou Didi.