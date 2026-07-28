Qualidade de ar na Grande Vitória: vem aí um reforço na fiscalização

A Grande Vitória ganhará um reforço no monitoramento da qualidade do ar. Prevista para ser inaugurada em agosto, uma nova estação começará a funcionar nas instalações do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Vila Velha, ampliando a capacidade de fiscalização ambiental e modernizando a rede de monitoramento do Estado.





As informações foram apresentadas pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) durante reunião da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. O colegiado acompanha periodicamente os indicadores da qualidade do ar e fiscaliza as ações desenvolvidas pelo Iema, buscando garantir mais transparência e proteção à saúde da população.





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Segundo o analista de meio ambiente do Iema, Takahiko Hashimoto Júnior, a nova estrutura substituirá a antiga estação que funcionava no Centro de Vila Velha, próximo ao Colégio Marista, desativada por problemas de segurança e vandalismo. Desde então, o município contava apenas com a estação do bairro Ibes.





Além dos equipamentos automáticos, a nova unidade também receberá coletores da rede manual de monitoramento e será construída em um espaço maior, pensado para atividades de ensino e educação ambiental em parceria com o Ifes.