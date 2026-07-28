Qualidade de ar na Grande Vitória: vem aí um reforço na fiscalização

A Grande Vitória ganhará um reforço no monitoramento da qualidade do ar. Prevista para ser inaugurada em agosto, uma nova estação começará a funcionar nas instalações do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Vila Velha, ampliando a capacidade de fiscalização ambiental e modernizando a rede de monitoramento do Estado.
As informações foram apresentadas pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) durante reunião da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. O colegiado acompanha periodicamente os indicadores da qualidade do ar e fiscaliza as ações desenvolvidas pelo Iema, buscando garantir mais transparência e proteção à saúde da população.
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Segundo o analista de meio ambiente do Iema, Takahiko Hashimoto Júnior, a nova estrutura substituirá a antiga estação que funcionava no Centro de Vila Velha, próximo ao Colégio Marista, desativada por problemas de segurança e vandalismo. Desde então, o município contava apenas com a estação do bairro Ibes.
Além dos equipamentos automáticos, a nova unidade também receberá coletores da rede manual de monitoramento e será construída em um espaço maior, pensado para atividades de ensino e educação ambiental em parceria com o Ifes.
"O novo espaço permitirá aproximar a população e os estudantes do trabalho de monitoramento da qualidade do ar. Será uma estação moderna e preparada para servir também como referência para pesquisa e educação ambiental", explicou Takahiko.
REDE DE MONITORAMENTO ATUAL
Hoje, o monitoramento é realizado por uma rede manual formada por dez pontos distribuídos na Grande Vitória. Nesses locais, coletores permanecem durante 30 dias acumulando o material que se deposita naturalmente. Depois, as amostras seguem para laboratório, onde passam por secagem e pesagem. Todo o processo leva cerca de 60 dias entre a instalação do coletor e a divulgação do resultado.
Além dessa rede manual, o Estado conta com oito estações automáticas capazes de medir, hora a hora, as partículas sedimentáveis. Elas estão instaladas em Laranjeiras, Enseada do Suá, Centro de Vitória, Ibes, Ceasa, Cidade Continental, Jardim Camburi e Ilha do Boi.
Para o deputado estadual Fabrício Gandini (Podemos), presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia, acompanhar de perto o funcionamento da rede é fundamental para garantir que as políticas públicas ambientais produzam resultados concretos.
“A comissão realiza esse acompanhamento a cada três meses para verificar a evolução da qualidade do ar e das medidas previstas no novo decreto estadual e na legislação de longo prazo. O que está em jogo é a saúde da população", afirmou o parlamentar.
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