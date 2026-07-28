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Coluna Leonel Ximenes

Qualidade de ar na Grande Vitória: vem aí um reforço na fiscalização

Nova estação de monitoramento começará a funcionar em agosto

Publicado em 28 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

28 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Estação de monitoramento que irá funcionar no Ifes de Vila Velha, em Soteco
Estação de monitoramento do ar que irá funcionar no Ifes de Vila Velha, em Soteco Iema/Divulgação

A Grande Vitória ganhará um reforço no monitoramento da qualidade do ar. Prevista para ser inaugurada em agosto, uma nova estação começará a funcionar nas instalações do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Vila Velha, ampliando a capacidade de fiscalização ambiental e modernizando a rede de monitoramento do Estado.


As informações foram apresentadas pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) durante reunião da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. O colegiado acompanha periodicamente os indicadores da qualidade do ar e fiscaliza as ações desenvolvidas pelo Iema, buscando garantir mais transparência e proteção à saúde da população.


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Segundo o analista de meio ambiente do Iema, Takahiko Hashimoto Júnior, a nova estrutura substituirá a antiga estação que funcionava no Centro de Vila Velha, próximo ao Colégio Marista, desativada por problemas de segurança e vandalismo. Desde então, o município contava apenas com a estação do bairro Ibes.


Além dos equipamentos automáticos, a nova unidade também receberá coletores da rede manual de monitoramento e será construída em um espaço maior, pensado para atividades de ensino e educação ambiental em parceria com o Ifes.

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"O novo espaço permitirá aproximar a população e os estudantes do trabalho de monitoramento da qualidade do ar. Será uma estação moderna e preparada para servir também como referência para pesquisa e educação ambiental", explicou Takahiko.

REDE DE MONITORAMENTO ATUAL

Hoje, o monitoramento é realizado por uma rede manual formada por dez pontos distribuídos na Grande Vitória. Nesses locais, coletores permanecem durante 30 dias acumulando o material que se deposita naturalmente. Depois, as amostras seguem para laboratório, onde passam por secagem e pesagem. Todo o processo leva cerca de 60 dias entre a instalação do coletor e a divulgação do resultado.


Além dessa rede manual, o Estado conta com oito estações automáticas capazes de medir, hora a hora, as partículas sedimentáveis. Elas estão instaladas em Laranjeiras, Enseada do Suá, Centro de Vitória, Ibes, Ceasa, Cidade Continental, Jardim Camburi e Ilha do Boi.


Para o deputado estadual Fabrício Gandini (Podemos), presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia, acompanhar de perto o funcionamento da rede é fundamental para garantir que as políticas públicas ambientais produzam resultados concretos.


“A comissão realiza esse acompanhamento a cada três meses para verificar a evolução da qualidade do ar e das medidas previstas no novo decreto estadual e na legislação de longo prazo. O que está em jogo é a saúde da população", afirmou o parlamentar.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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