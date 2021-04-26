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Barra Nova

Com onda considerada perfeita, praia de São Mateus vira pico de surfistas

As ondas de Barra Nova, no litoral de São Mateus, caíram no gosto dos atletas e estão sendo apontadas como perfeitas para a prática do esporte

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 19:36

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

26 abr 2021 às 19:36
Com onda considerada perfeita, praia de São Mateus vira paixão de surfistas
Praia de São Mateus vira paixão de surfistas Crédito: Deli Santos/ Ibiza Surf Video
Um tesouro até então pouco explorado em uma praia do Norte do Espírito Santo está atraindo surfistas do Brasil inteiro. As ondas de Barra Nova, no litoral de São Mateus, caíram no gosto dos atletas e estão sendo apontadas como perfeitas para a prática do esporte.
Uma das iniciativa para popularizar a prática da modalidade no local é do engenheiro e surfista Deli Santos. Morador de Aracruz, ele ficou por muito tempo afastado do esporte. Quando retornou, teve uma lesão que atrapalhou seu desempenho. Decidido a seguir no surfe, ele encontrou uma maneira de ficar próximo do mar e divulgar bons locais para surfistas no Estado.
Com onda considerada perfeita, praia de São Mateus vira paixão de surfistas
Com onda considerada perfeita, praia de São Mateus vira paixão de surfistas Crédito: Deli Santos/ Ibiza Surf Video
Deli fundou uma produtora de vídeos e começou a registar os principais espaços para a prática de surfe no Espírito Santo. Um desses locais é a Praia de Barra Nova. Além das belezas, Deli encontrou uma onda considerada perfeita para a prática da modalidade. 
“Essa onda é muita extensa, proporciona ao atleta executar várias manobras ao longo dela. Barra nova é uma praia muito pouco explorada. Uma verdadeira gema escondida no litoral do Espírito Santo”, afirmou.
O lugar também está sendo definido como perfeito por surfistas que fazem parte da elite do esporte. Principal nome do Espírito Santo na modalidade e um dos surfistas mais promissores do país, Krystian Kymerson esteve na praia de São Mateus e gostou do que viu.
"Quando eu vi um vídeo, fiquei louco. Eu que já viajei para vários países para competir posso falar que essa é uma onda internacional"
Krystian Kymerson - Surfista 
Com as ondas cobiçadas por muitos, o local ultrapassou as fronteiras do Espírito Santo. O cearense Guilherme Lemos, 13 anos, enfrentou uma longa viagem e afirma que valeu a pena o esforço para surfar no paraíso capixaba.

Praia de São Mateus vira paixão de surfistas

“É uma onda muito irada. Eu saí do Ceará, foram 2 mil quilômetros para chegar até aqui”, relata. O menino é bicampeão brasileiro amador no sub 8 e sub 10 e já acumula outros títulos.

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