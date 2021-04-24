Campeão do Gigantes de Nazaré, Ian Cosenza surfa no pico da Avalanche em Vila Velha

O bodyboarder capixaba Breno Küster surfou uma onda impressionante no pico da Avalanche e após ser puxado pelo surfista Ian Cosenza Crédito: Diego Silva/@ds.images

Cientes de que a "maré estava boa", diversos surfistas e bodyboarders do Estado e também de fora marcaram presença, na quinta (22) e na sexta-feira (23), no pico conhecido como Avalanche, que fica a aproximadamente cinco quilômetros para dentro do mar, na altura de Itapuã, próximo à Ilha dos Pacotes.

A expectativa de encontrar ondas grandes no mar canela-verde trouxe ao Estado, inclusive, o surfista Ian Cosenza, especializado em ondas gigantes e atual campeão do Gigantes de Nazaré, em Portugal, onde surfou uma onda projetada em 18 metros de altura.

CINCO METROS DE ALTURA

Por dois dias, o carioca Ian Cosenza caiu na água em buscas das ondas, mas o experiente surfista também ajudou um atleta local a realizar um feito no mar capixaba. Para se chegar até a Avalanche, é preciso do auxílio de uma motoaquática, e o campeão em Nazaré auxilia a entrada de surfistas na onda com o auxílio do equipamento.

Foi justamente assim que Ian colaborou para o bodyboarder local Breno Küster pegar a maior onda nos dois dias de pico em Vila Velha. Na estimativa de outros surfistas que presenciaram o feito, a onda surfada pelo capixaba ultrapassou os cinco metros de altura. O próprio Ian se impressionou com a cena, como narrou nas redes sociais dele.

"Eu peguei umas [ondas], mas a melhor do dia ficou com o Breno Küster. Estava lá puxando a galera e um dos amigos dele me pediu para puxar o 'Breninho', porque não tinha ninguém que sabia puxar e ele merecia. A gente foi para o line up (área de formação) e veio uma onda linda para ele. Foi animal participar e poder desbravar mais um pico", disse o surfista.

Ian ainda aproveitou a oportunidade para agradecer a receptividade dos capixabas e mostrou-se satisfeito com a disposição dos surfistas do Estado na busca por ondas de qualidade.

Ian Cosenza é um dos melhores surfistas de ondas gigantes da atualidade e esteve em Vila Velha nos últimos dias Crédito: Arquivo pessoal

"Estamos aqui em terras capixabas e fomos muito bem recebidos por toda galera local. Tem uma 'session' hoje (sexta-feira) de manhã na onda da Avalanche. É uma pancada muito maneira. Teve uma galera que chegou a ir remando de caiaque, 'coisa de louco' lá fora, no meio do oceano", disse o carioca.