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Deu onda

Campeão do Gigantes de Nazaré, Ian Cosenza surfa no pico da Avalanche em Vila Velha

Com o tempo propício para boa ondulação, o atual recordista do ano de maior onda surfada no mundo (18 metros) esteve no mar de Vila Velha nesta sexta-feira (23) e ajudou bodyboarder capixaba a pegar uma onda impressionante

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 17:43

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

24 abr 2021 às 17:43
Surfe
O bodyboarder capixaba Breno Küster surfou uma onda impressionante no pico da Avalanche e após ser puxado pelo surfista Ian Cosenza Crédito: Diego Silva/@ds.images
Nos últimos dias, o mar de Vila Velha esteve mais agitado do que o normal, inclusive com alertas marítimos emitidos pela Marinha do Brasil devido a ventos com intensidade de até 75 km/h. Se por um lado a movimentação mais intensa representa perigo às embarcações, por outro significa adrenalina e ondas gigantes para os surfistas.
Cientes de que a "maré estava boa", diversos surfistas e bodyboarders do Estado e também de fora marcaram presença, na quinta (22) e na sexta-feira (23), no pico conhecido como Avalanche, que fica a aproximadamente cinco quilômetros para dentro do mar, na altura de Itapuã, próximo à Ilha dos Pacotes. 
A expectativa de encontrar ondas grandes no mar canela-verde trouxe ao Estado, inclusive, o surfista Ian Cosenza, especializado em ondas gigantes e atual campeão do Gigantes de Nazaré, em Portugal, onde surfou uma onda projetada em 18 metros de altura.

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CINCO METROS DE ALTURA

Por dois dias, o carioca Ian Cosenza caiu na água em buscas das ondas, mas o experiente surfista também ajudou um atleta local a realizar um feito no mar capixaba. Para se chegar até a Avalanche, é preciso do auxílio de uma motoaquática, e o campeão em Nazaré auxilia a entrada de surfistas na onda com o auxílio do equipamento.
Foi justamente assim que Ian colaborou para o bodyboarder local Breno Küster pegar a maior onda nos dois dias de pico em Vila Velha. Na estimativa de outros surfistas que presenciaram o feito, a onda surfada pelo capixaba ultrapassou os cinco metros de altura. O próprio Ian se impressionou com a cena, como narrou nas redes sociais dele.
"Eu peguei umas [ondas], mas a melhor do dia ficou com o Breno Küster. Estava lá puxando a galera e um dos amigos dele me pediu para puxar o 'Breninho', porque não tinha ninguém que sabia puxar e ele merecia. A gente foi para o line up (área de formação) e veio uma onda linda para ele. Foi animal participar e poder desbravar mais um pico", disse o surfista.
Ian ainda aproveitou a oportunidade para agradecer a receptividade dos capixabas e mostrou-se satisfeito com a disposição dos surfistas do Estado na busca por ondas de qualidade.
Surfe
Ian Cosenza é um dos melhores surfistas de ondas gigantes da atualidade e esteve em Vila Velha nos últimos dias Crédito: Arquivo pessoal
"Estamos aqui em terras capixabas e fomos muito bem recebidos por toda galera local. Tem uma 'session' hoje (sexta-feira) de manhã na onda da Avalanche. É uma pancada muito maneira. Teve uma galera que chegou a ir remando de caiaque, 'coisa de louco' lá fora, no meio do oceano", disse o carioca.
A passagem de Ian por Vila Velha foi curta. Para os próximos dias, não há previsão de ondas de grande porte para o litoral da cidade.

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