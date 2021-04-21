Marinha emite alerta de ventos de até 75 km/h para o Espírito Santo

Próximos dias serão de vento, ondas grande e chuva fraca no ES Crédito: Ricardo Medeiros

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos fortes para o Espírito Santo. Até a noite desta quinta-feira (22), o sul do Estado e a Grande Vitória podem registrar ventos com intensidade de até 75 km/h. Além dos ventos, os próximos dias também devem ser de sol entre muitas nuvens e chuva fraca em boa parte do território capixaba.

De acordo com a Marinha, os ventos fortes também podem provocar ondas grandes. Em alto-mar, podem se formar ondas de direção Sul a Sudeste, com até 4 metros de altura. Também existe a possibilidade de ressaca, com ondas até 3,5 metros de altura, na faixa litorânea que vai do Sul do Estado até a Grand Vitória. A previsão de ondas grandes vale até a manhã de sábado (24).

PREVISÃO DO TEMPO

A quinta-feira (22) será de sol entre muitas em todo o Espírito Santo. Chove fraco em alguns momentos do dia na maior parte do território capixaba. Apenas na região Noroeste, o tempo segue nublado e sem previsão de chuva. De acordo com I nstituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) , em todo o Estado as temperaturas vão variar entre 18°C e 31°C.

Já na sexta-feira (23), a previsão é de muitas nuvens e algumas aberturas de sol no Estado. A entrada de umidade marítima, provoca chuva fraca, a partir do final da manhã, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e no Norte capixaba. Na região Noroeste, o tempo segue nublado mas sem previsão de chuva. As temperaturas seguem estáveis e amenas, e os termômetros não devem ultrapassar os 29°C.

No sábado (24), o acúmulo de nuvens diminui sobre o Espírito Santo. Chove rápido e fraco durante a manhã, com aberturas de nuvens nos demais períodos do dia.