Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ventania

Marinha emite alerta de ventos de até 75 km/h para o Espírito Santo

Próximos dias também devem ter ondas de até 4 metros e chuva fraca em boa parte do Estado. Confira a previsão do tempo

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 18:08

Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

21 abr 2021 às 18:08
Ressaca no mar provoca ondas acima de 2 metros e leva surfistas para a Praia de Camburi
Próximos dias serão de vento, ondas grande e chuva fraca no ES Crédito: Ricardo Medeiros
A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ventos fortes para o Espírito Santo. Até a noite desta quinta-feira (22), o sul do Estado e a Grande Vitória podem registrar ventos com intensidade de até 75 km/h. Além dos ventos, os próximos dias também devem ser de sol entre muitas nuvens e chuva fraca em boa parte do território capixaba.
De acordo com a Marinha, os ventos fortes também podem provocar ondas grandes. Em alto-mar, podem se formar ondas de direção Sul a Sudeste, com até 4 metros de altura. Também existe a possibilidade de ressaca, com ondas até 3,5 metros de altura, na faixa litorânea que vai do Sul do Estado até a Grand Vitória. A previsão de ondas grandes vale até a manhã de sábado (24). 

PREVISÃO DO TEMPO

A quinta-feira (22) será de sol entre muitas em todo o Espírito Santo. Chove fraco em alguns momentos do dia na maior parte do território capixaba. Apenas na região Noroeste, o tempo segue nublado e sem previsão de chuva. De acordo com Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), em todo o Estado as temperaturas vão variar entre 18°C e 31°C.
Já na sexta-feira (23), a previsão é de muitas nuvens e algumas aberturas de sol no Estado. A entrada de umidade marítima, provoca chuva fraca, a partir do final da manhã, nas regiões Sul, Serrana, Grande Vitória e no Norte capixaba. Na região Noroeste, o tempo segue nublado mas sem previsão de chuva. As temperaturas seguem estáveis e amenas, e os termômetros não devem ultrapassar os 29°C.
No sábado (24), o acúmulo de nuvens diminui sobre o Espírito Santo. Chove rápido e fraco durante a manhã, com aberturas de nuvens nos demais períodos do dia.
No domingo, a nebulosidade diminui e sol aparece com entre poucas nuvens. Não há previsão de chuva e as temperaturas aumentam um pouco.

Veja Também

Decisão de volta às aulas presenciais é suspensa pela Justiça no ES

Frango com quiabo tostado: receita mineira em versão capixaba

Ramadan no Instagram: capixaba explica ícones e religião muçulmana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alto-mar Clima Incaper Marinha Previsão do Tempo ressaca do mar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guarda compartilhada de pets: dinâmica exige atenção com a alimentação do animal
STF se vê na mira de candidatos, e reação de ministros gera nova divisão interna
Os policiais foram até Santo André, nas imediações do Faça Fácil, onde ocorreu o duplo homicídio
Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados