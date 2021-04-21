Frango com quiabo: confira receita mineira em versão capixaba

Meia hora antes de começar, no mínimo, separe os pedaços de frango, descongelados, e tempere-os com sal, açafrão, páprica, molho de pimenta e alho. Junte à marinada a cebola picadinha e os talos de coentro.

Depois de descansar, esquente uma panela de fundo grosso com um bom fio de azeite ou de óleo vegetal.

Retire as peças da marinada e coloque-as para selar com a pele virada para baixo, até dourá-las por inteiro. Retire e reserve.

Na mesma panela, acrescente os vegetais da marinada e refogue.



Em seguida, acrescente os tomates ralados e o extrato de tomate. Deixe cozinhar um pouco para apurar os sabores e volte com os pedaços de frango para a panela.

Se o molho estiver muito grosso, acrescente água (eu também gosto de colocar cerveja) até cobrir as peças de frango.



Abafe a panela e deixe cozinhar em fogo médio, mexendo de vez em quando, por mais ou menos 40 minutos.

Acerte o sal e finalize com as folhas de coentro frescas. Se preferir, coloque também salsa e cebolinha.



Para o quiabo, o essencial é que esteja seco. Uma boa alternativa é, em vez de lavar em água corrente, usar um pano úmido ou um papel toalha para limpá-los. Sem umidade, há menos chances de ele babar.

Corte os quiabos no sentido do comprimento e em uma frigideira quente, com um fio de azeite, disponha-os de forma que todos fiquem em contato com o fogo. Tempere com sal e vire apenas uma vez.