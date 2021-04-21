Frango com quiabo: confira receita mineira em versão capixaba

Das receitas mais afetivas e democráticas da cozinha brasileira, frango com quiabo é quase unânime. Nas famílias italianas, compõe fartas refeições de domingo, ora acompanhado de uma polentinha delícia, ora de um arroz fresquinho ou de uma massa caseira. O prato é simples e tem normalmente a mesma base de um refogado, mas consegue ganhar um perfume diferente em cada mesa.
Minha versão, por exemplo, tem dois pontos um pouco fora da curva: a páprica picante para temperar e o coentro (talos no refogado e folhas para finalizar). Então, se você não tem uma daquelas receitas infalíveis de família, pode tentar esta aqui que é sucesso:
FRANGO ENSOPADO COM QUIABO TOSTADO
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 1h20min, em média
Execução: fácil
Tempo de preparo: 1h20min, em média
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 2 sobrecoxas grandes de frango
- 2 coxas grandes de frango
- 2 cebolas brancas cortadas em cubos pequenos ou raladas
- 5 dentes de alho picadinhos
- 1 maço de coentro picado (separe os talos e as folhas)
- 4 tomates ralados ou batidos
- 4 colheres (sopa) de molho de tomate tipo passata ou extrato
- Molho de pimenta a gosto
- Páprica picante a gosto
- 1 colher (sopa) de açafrão-da-terra
- 500g de quiabo lavado e seco
- Sal e azeite
- MODO DE PREPARO:
- Meia hora antes de começar, no mínimo, separe os pedaços de frango, descongelados, e tempere-os com sal, açafrão, páprica, molho de pimenta e alho. Junte à marinada a cebola picadinha e os talos de coentro.
- Depois de descansar, esquente uma panela de fundo grosso com um bom fio de azeite ou de óleo vegetal.
- Retire as peças da marinada e coloque-as para selar com a pele virada para baixo, até dourá-las por inteiro. Retire e reserve.
- Na mesma panela, acrescente os vegetais da marinada e refogue.
- Em seguida, acrescente os tomates ralados e o extrato de tomate. Deixe cozinhar um pouco para apurar os sabores e volte com os pedaços de frango para a panela.
- Se o molho estiver muito grosso, acrescente água (eu também gosto de colocar cerveja) até cobrir as peças de frango.
- Abafe a panela e deixe cozinhar em fogo médio, mexendo de vez em quando, por mais ou menos 40 minutos.
- Acerte o sal e finalize com as folhas de coentro frescas. Se preferir, coloque também salsa e cebolinha.
- Para o quiabo, o essencial é que esteja seco. Uma boa alternativa é, em vez de lavar em água corrente, usar um pano úmido ou um papel toalha para limpá-los. Sem umidade, há menos chances de ele babar.
- Corte os quiabos no sentido do comprimento e em uma frigideira quente, com um fio de azeite, disponha-os de forma que todos fiquem em contato com o fogo. Tempere com sal e vire apenas uma vez.
- Se quiser os quiabos mais tostados, use alguma panela ou espátula para pressioná-los na superfície da frigideira.
Para servir, meus acompanhamentos preferidos são uma polenta molinha com queijo caipira e couve fresca com umas gotinhas de limão. Até a próxima!
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