Confeiteira do ES prepara doces naturais energizados com Reiki

Cheesecake de frutas vermelhas da Yaga Confeitaria, em Vitória Crédito: Raphael Carrozzo

Apoie empreendedores capixabas Crédito: Divulgação/ A Gazeta

Cheesecakes, cookies, bolos de festa, torta de limão e minicakes compõem o cardápio da Yaga Confeitaria, criada em novembro de 2020 pela confeiteira gaúcha Alice Viali, em Vitória. Mas os doces feitos por ela, além de se encaixarem em uma vertente natural e mais saudável, sem adição de farinha de trigo, de açúcar refinado e de produtos industrializados, vêm com um ingrediente especial.

"Tenho formação em Reiki (técnica de canalização de energia pelo toque das mãos), então energizo cada ingrediente das receitas. Coloco boas energias em todos os meus doces, afinal tudo o que ingerimos contém energia, e cuido para que ela seja sempre a melhor possível", explica.

No cardápio da Yaga, cujo nome é inspirado em uma personagem do best-seller "Mulheres que Correm com os Lobos", de Clarissa Pinkola Estés, há versões veganas de boa parte dos itens, todos feitos sob encomenda.

Yaga Confeitaria

Os bolos festivos, decorados com corantes naturais extraídos por Alice de alimentos como açafrão, beterraba e espinafre, também podem ser personalizados. Na ala dos cheesecakes, o campeão de encomendas é o de frutas vermelhas (a partir de R$ 25/8 cm), mas o de caramelo com flor de sal e o de goiabada também merecem destaque. Pedidos: (54) 9948-7150 ou @yagaconfeitaria

DO MAR PARA A CHURRASQUEIRA

Famoso pelos pastéis e pela pescadinha frita, o Ceará Bar tem uma nova especialidade nos finais de semana. É o peixe meca, ou espadarte, de carne tenra e suculenta. "No bar é um dos mais pedidos porque, além de ser feito na churrasqueira, o que dá um sabor diferenciado, é leve e muito saboroso”, destaca Lourival Nepomuceno, o Ceará, dono do tradicional estabelecimento em Jucutuquara, Vitória.

Posta de meca servida pelo Ceará Bar é grelhada na churrasqueira Crédito: Ari Oliveira

Pelo delivery, a posta de meca com aproximadamente 400g custa R$ 60, acompanhada de farofa e vinagrete. Também há uma opção para duas pessoas que inclui arroz, salada e batata chips. Entregas às sextas, das 18h às 22h, e aos sábados e domingos, das 11 às 16h. Pedidos: (27) 3223-7953 (também Whatsapp).

PIZZA COM UM TOQUE DE CAFÉ

Nesta semana, em 14 de abril, foi celebrado o Dia Mundial do Café. Para homenagear o produto, a rede fluminense Forneria Original, com loja em Vila Velha, lançou a pizza Tiramisù. Inspirada na clássica sobremesa italiana, a cobertura vem com creme de café e lascas de chocolate branco e ao leite, todos polvilhados com cacau em pó.

Pizza Tiramisù foi lançada para comemorar o Dia Mundial do Café Crédito: Forneria Original/Divulgação

Disponível até 30/04 somente no tamanho P, com 20 centímetros de diâmetro, a pizza doce custa R$ 55. Os pedidos podem ser feitos por aplicativos (o da marca ou iFood), pelo telefone (27) 2464-2020 ou no site www.forneriaoriginal.com.br . Para retirada: Av. Champagnat, 920, loja C, Praia da Costa.