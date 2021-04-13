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Aprenda a fazer bolo beijinho, de coco com leite condensado

Nossa inspiração para o Dia do Beijo, 13 de abril, é uma receita simples e deliciosa para servir com café. Veja como é fácil de fazer

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 15:53

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

13 abr 2021 às 15:53
Bolo Beijinho, de coco com leite condensado
Bolo de coco com leite condensado: dica prática para o lanche Crédito: Nestlé/Divulgação
Quase tão famoso quanto o brigadeiro e o cajuzinho quando o assunto é docinho de festa, o beijinho esbanja gostosura em suas diferentes versões na confeitaria. Uma delas, o bolo simples, é uma receita fácil que combina muito bem com café. Ficou com vontade? Reúna os ingredientes, ligue a batedeira, preaqueça o forno e prepare-se para receber elogios! 

BOLO BEIJINHO

Rendimento: 15 fatias
Tempo de preparo: 50 minutos, em média
Execução: fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 4 ovos
  • 150g de manteiga
  • 2 xícaras (chá) de coco fresco ralado
  • 1 lata ou caixinha de leite condensado (395g)
  • 1 xícara (chá) de leite integral
  • 2 xícaras e meia (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma batedeira, bata os ovos com a manteiga, o coco ralado e o leite condensado até formar um creme fofo.
  2. Desligue a batedeira, transfira para um recipiente e junte o leite integral, a farinha de trigo e o fermento. Misture bem.
  3. Despeje em uma forma com furo central (26 cm de diâmetro) untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. 
  4. Leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 40 minutos.
  5. Espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.
Receita cedida pela marca Nestlé. Veja mais em leia.ag/receitas.

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