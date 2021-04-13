Aprenda a fazer bolo beijinho, de coco com leite condensado

Quase tão famoso quanto o brigadeiro e o cajuzinho quando o assunto é docinho de festa, o beijinho esbanja gostosura em suas diferentes versões na confeitaria. Uma delas, o bolo simples, é uma receita fácil que combina muito bem com café. Ficou com vontade? Reúna os ingredientes, ligue a batedeira, preaqueça o forno e prepare-se para receber elogios!