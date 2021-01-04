Bolo de fubá com cobertura de goiabada caseira: veja receita

Entre os bolos mais irresistíveis da confeitaria brasileira está o de fubá coberto com goiabada cremosa e quentinha. Na receita abaixo, o bolo é feito com uma mistura pronta, encontrada facilmente em supermercados, e a parte mais "trabalhosa" é a cobertura, feita com a fruta fresca, açúcar e suco de limão. Interessou? Veja o passo a passo:
BOLO DE FUBÁ COM COBERTURA DE GOIABADA
- INGREDIENTES:
- 1 pacote de mistura para bolo sabor fubá (400g)
- 2 ovos
- 150ml de leite
- Para a cobertura:
- 250g de goiaba vermelha bem madura em pedaços
- 50ml de água
- 1/2 xícara (chá) de açúcar
- 1 colher (sopa) de suco de limão
- MODO DE PREPARO:
- Misture os ovos e o leite ao conteúdo da mistura para bolo sabor fubá.
- Bata a mão por seis minutos ou na batedeira em velocidade alta por quatro minutos.
- Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada.
- Asse a 200°C por aproximadamente 40 minutos.
- Para a cobertura, bata a goiaba com água no liquidificador, passe pela peneira, descarte os caroços e misture essa polpa com açúcar e suco de limão.
- Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar, por mais ou menos 25 minutos. Tenha cuidado pois é um doce que "espirra" muito, então, use uma panela grande e colher ou espátula de cabo longo para mexer.
Receita cedida pela marca Buaiz Alimentos.