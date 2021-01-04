Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quem não ama?

Bolo de fubá com cobertura de goiabada caseira: veja receita

Perfeito para acompanhar um café fresquinho, o doce é daqueles que faz sucesso em qualquer lanche, brunch ou café da manhã
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

04 jan 2021 às 15:58

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 15:58

Bolo de fubá coberto com goiabada cremosa
Bolo de fubá coberto com goiabada: perfeito para acompanhar o cafezinho Crédito: Tasty Click
Entre os bolos mais irresistíveis da confeitaria brasileira está o de fubá coberto com goiabada cremosa e quentinha. Na receita abaixo, o bolo é feito com uma mistura pronta, encontrada facilmente em supermercados, e a parte mais "trabalhosa" é a cobertura, feita com a fruta fresca, açúcar e suco de limão. Interessou? Veja o passo a passo:   

BOLO DE FUBÁ COM COBERTURA DE GOIABADA

  • INGREDIENTES: 
  • 1 pacote de mistura para bolo sabor fubá (400g)
  • 2 ovos
  • 150ml de leite
  • Para a cobertura:
  • 250g de goiaba vermelha bem madura em pedaços
  • 50ml de água
  • 1/2 xícara (chá) de açúcar
  • 1 colher (sopa) de suco de limão
  • MODO DE PREPARO:
  1. Misture os ovos e o leite ao conteúdo da mistura para bolo sabor fubá. 
  2. Bata a mão por seis minutos ou na batedeira em velocidade alta por quatro minutos. 
  3. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada. 
  4. Asse a 200°C por aproximadamente 40 minutos. 
  5. Para a cobertura, bata a goiaba com água no liquidificador, passe pela peneira, descarte os caroços e misture essa polpa com açúcar e suco de limão. 
  6. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar, por mais ou menos 25 minutos. Tenha cuidado pois é um doce que "espirra" muito, então, use uma panela grande e colher ou espátula de cabo longo para mexer.
Receita cedida pela marca Buaiz Alimentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF
Imagem de destaque
Marmita proteica: 8 receitas fáceis e nutritivas para o dia a dia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados